白宮經濟顧問︰中興別想就此脫身

2018-05-22

〔編譯羅綺／綜合報導〕美中兩國發表聯合聲明，宣布第二輪貿易磋商中雙方已達成共識，決定不打貿易戰、停止加徵關稅，但卻未提及被美方制裁的中國中興通訊；白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）週日嚴正指出，美國對中興通訊的懲罰仍會十分嚴厲，「不要認為中興可以就此脫身」。

貿易戰開打後，美國對中興通訊祭出長達七年的禁售令，幾乎致中興於死地；但在美中第二輪貿易磋商展開前，川普於推特上透露將會幫助中興，但隨後卻又否認，讓外界看得「霧煞煞」。

庫德洛向美國廣播公司（ABC）表示，美國對中興的懲罰會「非常、非常嚴厲，包括鉅額罰款、交易管制，並要求管理階層改組和聘任新的董事會成員」，他強調：「不要認為中興可以逃脫懲罰，那是不可能的。」

美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）也指出：「總統要求我們非常嚴厲地懲處中興，他所作的一切只是要求商務部長研究此事。」

庫德洛的發言雖然稍微平息了部分質疑聲浪，但仍有諸多輿論批評川普政府對中興的態度。包含「華爾街日報」和「金融時報」等社論都表示，川普縱容屢次背信的中企有損美國的威信，這等同是允許以犯罪行為來換取美國的農產品出口；參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer） 更諷刺地將川普的政治口號「讓美國再次偉大」改為「讓中國再次偉大（making China great again）」。