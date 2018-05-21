司法話題》判決「天書」看攏嘸 司改委員：問題在法官心態

2018-05-21

〔記者楊國文、吳政峰、陳慰慈／台北報導〕不少民眾認為判決書艱深難懂，簡直如「天書」般「看攏嘸」。對此，司改國是會議委員、高等法院法官林孟皇指出，判決書之所以難懂，最大問題就在於法官的心態，實際上要讓判決書淺顯易懂並不難；另一位司改委員、台中地院法官張升星則認為，法官寫判決都有自己風格，其實只要論理清楚即可。

林孟皇表示，判決書讓民眾看不懂，很大原因是部分法官有錯誤心態，把案件判決書當成是「寫給上級審看的」，其實很多法官的習慣用字，如「渠等」、「伊」之類，直接寫成你、我、他即可。

張升星則認為，通俗化無可厚非，但應無硬性規定必要，畢竟法官寫判決書都有自己的風格與習慣，只要論理清楚即可，尤其判決書的艱澀其實不在於枝微末節字詞，而是援引的法條「本身就寫得很困難」，就算推行白話文寫法，能否降低民眾閱讀障礙，他個人認為仍「很難評估」。

執業律師林曜辰則贊成通俗化，他認為，若訴訟當事人連判決書都看不懂，判決寫得再好都是「空」的，目前判決書讓人看不懂，其原因除了判決書較冗長，也是因民眾對判決書內充斥「半文言文」的方式無法適應，但只要法官有心要改，絕對不是問題。

林舉例，像「難謂…不…」等雙重否定的詞彙應少用，多用些事實陳述，就較易看得懂，另判決書慣用的「之」字，明明就是「的」的意思，「何不改過來呢？」