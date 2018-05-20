白沙屯媽祖回鑾// 掌聲代替鞭炮聲 顧考生

2018-05-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香，昨早在北港朝天宮進行「進火」儀式後起駕回鑾，數萬名信眾擠在朝天宮廟前恭送，由於昨天適逢國中會考，北港市區有北港高中、北港農工兩考場，為免影響考生，媽祖鑾轎出廟和行經市區街道時，都沒有人放鞭炮，信眾以掌聲代替鞭炮聲恭送，直到走到市區外圍才有人施放鞭炮，媽祖貼心照顧考生的舉動，令人感動、稱讚。

昨天一早朝天宮廟內及廟外廣場擠了數萬名香燈腳等待進火儀式，大家雙手合十虔誠祝禱，儀式結束後白沙屯媽祖神轎起駕回鑾，鑾轎將於廿四日下午回到拱天宮。