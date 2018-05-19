2018-05-19

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨參加大同區斯文里整宅第三期拆除典禮，致詞時頻頻哽咽，會後媒體追問是否覺得最近政治情勢受委屈？他回稱「沒辦法，還是要花時間應付各種政治攻擊。」

民進黨議員王世堅對此則是痛罵柯「男子漢大丈夫，哽咽什麼？」王不滿地說，柯過去以政治攻擊別人為樂，如今民進黨不想再被他攻擊，選擇分手，柯文哲就覺得壓力大。國民黨議員汪志冰剖析指出，柯過去對連任老神在在，但民進黨跟他分手後，將會面對很多政治問題，內外交相攻下，難免會覺得疲憊及焦慮。