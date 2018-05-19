美眾院通過 維持中興制裁案

2018-05-19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中談判之際，美國國會遏制中國國安威脅的行動連三發。美國聯邦眾議院歲入委員會週四罕見一致表決通過，要求商務部維持對中興通訊的制裁，駁斥川普總統欲放寬制裁的決定；眾議院情報委員會則宣布將舉行一連串聽證會，力促國會對中國的國安和經濟、文化威脅採取強硬立場；同時，參眾兩院委員會最快下週將對遏阻中資併購美國關鍵敏感技術的重大法案展開實質審議。

中興通訊因違反對伊朗與北韓禁運的和解協議，上月被美國商務部處以七年禁售令。不過，川普近日對該制裁案的立場反覆，先是表示欲協助中興恢復營運、已指示商務部辦理後，遭各方及國會抨擊；隨後，川普指該案除涉及更大貿易協議外，「什麼事也沒發生」；川普週四又說，是應中國領導人習近平要求，才會重新評估。

川普擬放生中興，引發跨黨派國會議員強烈不滿，繼卅二位聯邦參議員連署譴責後，眾議員也採取行動，週四在歲入委員會通過撥款法案的修正案，加入維持對中興通訊制裁的條文，等於禁止商務部對中興的制裁重啟協商。

提案的民主黨眾議員魯珀斯伯格聲明，中興通訊「被普遍懷疑對美國政府進行間諜工作」，國會不能讓一家受政府偏袒資助、忽視禁運令的外國公司滲透美國網路和進入美國市場。

共和黨眾院情報委員會主席努尼斯在一場聚焦中國軍事擴張的公聽會上表示，「中國的膽子愈來愈大，可能對美國安全及經濟和價值觀構成重大威脅」；情委會將調查中國取得國安技術、美國智慧財產、影響力宣傳和技術戰略的「合法及非法」作為。民主黨眾議員希夫指出，必須考慮軍事挑戰是中國更大國家戰略一環，包括中興和華為在美銷售具潛在漏洞的電信設備。

另外，參院銀行委員會和眾院金融服務委員會最快下週討論擴大美國外來投資委員會（CFIUS）職權的法案，遏阻中國對美敏感科技投資的法案於今年變成法律的可能性提高。該委員會國安審查可建議總統否決相關交易。