男子墜樓 小黃「接住」 救一命

2018-05-16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕高姓計程車司機昨清晨開車行經基隆和平島平二路，正慢駛尋找有無客人時，車子不偏不倚「接住」1名從公寓3樓陽台墜下的男子，男子雖頭部撞擊擋風玻璃骨折受傷，但無生命危險。高男受訪說，前擋和引擎蓋毀損，短時間恐怕無法開車上工，讓他頭痛又自覺很衰，但想到他的小黃救人一命，對自己成為別人生命中的「貴人」也感欣慰。

警方調查，27歲吳姓男子疑精神恍惚，攀著陽台鐵窗吵鬧後墜樓，若非幸運掉在車子上，直接墜地的話恐怕不死也會受到極嚴重傷害。