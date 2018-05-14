縣市長選舉》國民黨力拚翻倍 奪中市是指標

2018-05-14

〔記者林良昇／台北報導〕距離年底九合一大選只剩半年，目前僅有六席縣市長的國民黨試圖攻城掠地，以百里侯當選人「翻倍」為目標，希望在二十二席縣市長中，取得十二席的「過半數」，並喊出「決戰中台灣」，台中市被視為勝選指標。

四縣市有望重掛藍旗

決戰年底大選，國民黨還有高雄市、台南市、新竹縣三縣市尚未完成提名，國民黨都將採「台中模式」辦理，採全民調、不初選的方式決定人選。國民黨組發會主委李哲華說，三縣市各參選人決定民調時間要保密，若民調結果出爐，黨中央會再行公布。

不過，由於八月廿七日至八月卅一日中選會就受理候選人登記，時間已非常緊迫，尤其在地方首長人選提名後，還有後續整合、縣市議員、鄉鎮市長提名要處理；知情人士預估，所有縣市長提名約在五月底就會全數底定。

廿二個直轄市、縣市中，國民黨目前已核定通過十九個縣市的徵召或提名。黨內輔選人士表示，在大環境對民進黨不利及執政黨既有的施政包袱下，國民黨目前執政的新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、連江縣六縣市，除新竹縣整合陷僵局還有變數外，其他五縣市是審慎樂觀，但竹縣若整合順利，也可順利拿下。

除現有的六席縣市長有「掉不得」的壓力外，國民黨還希望將現有的六席百里侯席次「翻倍」，在二十二席直轄市、縣市長數目上取得十二席的「過半數」，以地方包圍中央，為二○二○年總統大選取得有利位置。

黨內預估，台北市、嘉義市、彰化縣及花蓮縣等四縣市被認為極有希望重掛藍旗；基隆市、新竹市則以往皆為藍大綠小，現任綠營市長雖然執政成績不差，但在中央執政包袱，藍營選民投票意願可望提升下，藍營選將仍可望一拚，是「五五波」的局面。

至於澎湖縣，國民黨內評估，澎湖縣有為數眾多的軍公教，民進黨對軍公教的年金改革，在澎湖對綠營影響大，若上次大選未出來投票的藍營選民願出來投票，將是藍營一大利多；而宜蘭縣雖長久是綠營堅固堡壘，但綠營整合成果欠佳，國民黨參選人林姿妙起步早、基層實力強，黨內咸認翻轉機會不小。

至於台北市長選戰，據國民黨內部民調數字統計，台北市選民藍綠結構為卅五比廿五，藍基本盤仍大於綠，就算國民黨台北市長參選人丁守中與北市長柯文哲一對一ＰＫ，仍有一搏空間，機會不小。