柯文哲：台灣被6趴深藍深綠綁架

2018-05-13

王定宇：沒人知道柯的選擇在哪

〔記者黃建豪、蘇芳禾／台北報導〕民進黨選對會為了台北市長選戰布局，前天徵詢台北市民進黨籍議員意見，多數都支持自提人選，不再禮讓台北市長柯文哲。柯文哲昨回應此事說，這都在預料之內，他說，整個台灣社會已經被不到六％的深藍或深綠綁架，還在思考這個問題要怎麼解決。

對此，民進黨立委王定宇指出，台灣是民主多元的國家，每一種意見都會在光譜上佔有一定比例，柯文哲硬扯深藍、深綠佔多少比例，根本沒有意義。重點應放在政治人物如何選擇、如何堅持和捍衛自己所選擇的理念，而不是一被攻擊就跳到另一個色塊去，但遺憾的是，「沒有人知道柯文哲的選擇在哪裡。」

柯文哲：意識形態強烈的人 音量較高

柯文哲昨接受採訪時，媒體問及民進黨台北市議員大多支持要自提人選。柯文哲回應說，絕大多數市議員的態度都是尊重黨中央的意見，還好啦！

至於是否在預料之中？柯文哲說，差不多。但柯隨後表示，這是一個很大的問題，整個台灣社會，政治上被不到六％（指有強烈政黨意識）的人綁架，這也是一個滿有趣的現象，不管是深藍或深綠，都綁架了台灣的政治，他還在思考這個問題要怎麼解決。

媒體追問柯文哲，是否意指民進黨議員被深綠的意見綁架？柯文哲解釋，通常意識形態較強烈的人，音量會比較高，比如會打電話去服務處抗議或表達意見，而沉默大多數，雖然人數比較多，但比較不吭聲，所以通常在初選階段，政治常會往兩極移動，可是明明大多數人還是在中間，這也是他正在思考的整個台灣的兩黨政治。

柯文哲還說，一般國家的兩黨政治，意見衝突不會像台灣這麼厲害，以美國的民主黨與共和黨為例，差異性就沒有像台灣這麼嚴重。

鄭寶清：什麼時代 誰有辦法挾持民意

民進黨立委鄭寶清回應說，柯文哲就是覺得人民都是笨蛋、自己最聰明，才會覺得社會被深藍、深綠綁架。「現在是什麼時代了，誰有辦法去挾持民意？」如果柯文哲自認是對的，何必在電台道歉？

民進黨立委吳秉叡則表示，不知道柯文哲怎麼判斷出深藍、深綠不到六％這個數字，選舉的議題很多元，每個人對於特定議題的立場也會不同，希望柯文哲不要對反對他的人貼標籤，而是回歸市政，用更好的政策去吸引選票。

究竟六％的數據是怎麼得來的？記者詢問台北市政府，發言人劉奕霆僅表示，那是市長自己認為的數字，他們沒有提供過類似的數字。