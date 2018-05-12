張志軍：盼雙城論壇繼續推進

2018-05-12

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲向對「兩岸一家親」說法感到不悅者道歉，外界關注今年上海與台北的「雙城論壇」是否出現變數，中國海協會長張志軍昨視察台企聯時告訴媒體，當然希望「雙城論壇」能「在正確的基礎上」繼續推進。

媒體追問，「雙城論壇」是否有可能舉辦？張志軍說：「要由上海和台北雙方商談。」

張志軍強調，他對柯文哲沒太多評論，「我只是和他見過一面」。他認為，要秉持正確態度，特別是對城市交流、兩岸關係發展要有正確的態度，才能使「雙城論壇」順利推進。