鄧小平長子好友 大字報轟習近平

2018-05-09

樊立勤五四到北大張貼

〔編譯孫宇青／綜合報導〕有中國民主思想發源地之稱的北京大學，在五四運動屆滿九十九週年當天，傳出反對中國國家主席習近平的聲音。已故領導人鄧小平長子鄧樸方的患難之交樊立勤，在校園內張貼署名大字報，痛斥習近平搞個人崇拜，將讓毛澤東獨裁的悲劇重演。有評論指出，此事反映知識份子和中共紅二代對習不滿，預期還會發生類似抗爭。

批習把名字寫入黨章 大搞個人崇拜

文化大革命時就讀北大、現年七十三歲的樊立勤，他四日上午在北大校內張貼用毛筆書寫、共二十四頁的大字報，標題為「維護憲章，中國必須堅決反對搞個人崇拜；堅守憲法，國家領導人必須實行任期制及限任制」。樊在文中回顧毛澤東獨裁時期，民主制度遭嚴重破壞，科學發展蕩然無存，人民歷經浩劫，經濟全面崩潰，稱「在我有生之年，還有人敢搞個人崇拜。」

樊將矛頭直指中共總書記兼國家主席習近平，批習「把自己名字寫入黨章，以自己名字定性指導思想，就是搞個人崇拜，這是毛澤東後第一人。」他並引用鄧小平所言「一個國家的命運寄託在一兩人的威望上是不正常、危險的」，諷習「膽大包天，一口吃月亮，再一口吞太陽，成為世界領袖」，更直言習「既無顯赫業績，也無驕世之功，只是普通幹部，何以產生偉大思想？」

針對習近平宣揚的反貪腐政績，樊立勤稱就如工人做工、農民種田、學生念書，僅是習的「份內事」，批習「欺世盜名」；而習大力推薦的「共產黨宣言」，則根本是「造反學說」。樊並直言，國家之事唯憲法為大，「但在習眼裡，只是小事一樁，說改就改」。至於「習近平新時代中國特色社會主義思想」，樊也形容是「舊貨、搞倒退」，掩蓋不住「倒行逆施」本質，勸習「懸崖勒馬，猶未為晚」。

自由亞洲電台指出，大字報貼出約十分鐘，警察等人便圍住樊立勤，但他拒絕離開，還反唇稱「北大是思想自由的地方，搞成這樣，中國還有什麼前途？」隨後才被護送離校。

反映紅二代、知識份子對習不滿

樊立勤就讀北大生物系時，就帶頭反對文革，後被視為反動集團一員，遭拷打至雙腿終身致殘，與被迫跳樓求生而終身殘廢的鄧樸方為生死之交。

樊立勤另在一則錄音紀錄中表示，全國知識份子已群情激憤，「習的麻煩才剛剛開始」。美國紐約中文政論雜誌「北京之春」榮譽主編、北大校友胡平認為，樊以體制內、維護鄧小平路線的立場發聲，「代表很多人的心聲，也許能在黨內得到呼應」，不可低估其大字報的影響力。