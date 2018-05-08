拔樁？前新北副市長陳伸賢現身蘇座談

2018-05-08

〔記者俞肇福、邱書昱、何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天到汐止區與里長座談，會中邀請前新北市副市長陳伸賢到場，被外界解讀為「拔樁」。媒體問蘇貞昌「是否延攬陳伸賢加入競選團隊」？蘇貞昌表示，「得道多助」，他過去的作風若讓各方朋友肯定的話，好朋友就會來幫忙，要做好事情就要有好的人才。蘇貞昌推崇陳伸賢在水利署長任內解決汐止水患問題；陳伸賢則說，蘇貞昌當年整治基隆河創了很多紀錄。

陳讚蘇整治基隆河成果

面對蘇貞昌的頻頻送暖、招手，陳伸賢表示，參加座談會純粹是談汐止的治水防洪經驗，不談選舉；陳並說，他是國民黨的失聯黨員，如果侯友宜陣營找他談治水，他也會參加，請外界不要對他貼任何標籤。他最後更說：「蘇貞昌、侯友宜兩人，我都祝福！」

國民黨新北市長參選人侯友宜昨天則到永和區參加耕莘醫院院慶活動。侯友宜致詞強調，多數民眾討厭區分藍、綠，醫生救人也不會問病人的藍綠，他以前擔任警察，辦案不問顏色、只問是非，台灣本來就只有一個顏色，那就是認真做事、講是非對錯，這是他參選的初衷，也是他過去做公務員、在市府服務的精神。

侯：不為選舉為難朋友

對於陳伸賢昨天與蘇貞昌一起出席活動，引發「蘇貞昌拔樁、挖角朱團隊」的聯想，侯友宜辦公室回應說，陳伸賢是侯友宜和蘇貞昌的共同朋友，不會為了選舉去為難朋友，但新北市有治水、水利等相關問題，一定會請教陳伸賢的意見。

陳伸賢目前仍具有新北市政府市政顧問的身分，市府發言人張其強也表示，感謝陳伸賢副市長任內，對各項水利和治水工程的投入和付出。