環署：移動污染源排放量 高於固定污染源

2018-05-08

〔記者楊綿傑／台北報導〕固定污染源如工廠，所帶來的污染其實不見得高於移動污染源的大批車輛，根據環保署資料，包括細懸浮微粒（PM2.5）、氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）等，移動污染源的排放量均高於固定污染源，環保署目前已經有一連串針對老舊大貨車、二行程機車的汰換措施，未來也會再進一步加嚴標準。

加強汰換老舊汽機車

根據環保署空氣污染物排放清冊TEDS9.0版二○一三年資料，移動污染源（車輛）在PM2.5方面排放量為一萬七千多噸，高於固定污染源（工業）的一萬六千多噸；NOx方面，移動污染源以十九萬二千多噸，高於固定污染源的十五萬七千多噸；CO差距更大，移動污染源年排放四十二萬多噸，固定污染源則是六萬九千多噸。

環保署空保處長蔡鴻德說，目前針對移動污染源的部分，老舊大貨車是首要改善部分，其所佔PM2.5排放濃度大約有十一％至十六％，目前正推動汰換一、二期老舊大貨車，原本有八萬多輛，近期已經汰換一萬多輛，還有七萬三千多輛繼續積極執行。至於三期大貨車部分，則推動加裝濾煙器。

蔡鴻德也說，移動污染源另一大部分是二行程機車，其排放廢氣有許多揮發性有機物，老舊車輛所排放PM2.5大約每立方公尺一五○○微克，與新型機車大約僅每立方公尺廿至廿五微克，差了七十多倍，因此推動二行程機車汰換也是當務之急。蔡鴻德指出，全台原來共有一五四萬輛二行程機車，目前已淘汰五十一萬輛，大約還剩一○三萬輛。

至於直接比較移動污染源與固定污染源對健康的影響，蔡鴻德說，目前國內尚無相關研究，不過可以確定的是，柴油引擎中的污染物如多環芳香烴，都是一級致癌物，絕對不容輕忽。蔡鴻德也舉美國加州港區的研究，路邊確實受到污染風險程度比較高，尤其在大貨車、大客車較多的地方，對健康影響風險高。

環保署內部官員也解釋，台灣因為地小，固定污染源跟移動污染源都混在一起，分辨比較污染較不易，國外比較容易做出區分，但移動污染源確實是個必須重視的問題。