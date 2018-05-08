立委吳焜裕引哈佛大學研究：汽機車污染死亡增加率 是燃煤電廠3倍

2018-05-08

〔記者邱燕玲／台北報導〕深澳電廠興建案成為新北市長選舉攻防焦點，國民黨新北市長參選人侯友宜更以嚴重影響生態和北部的空氣污染為由反對深澳電廠案。民進黨立委吳焜裕昨受訪指出，根據哈佛大學於二○○○年的研究分析發現，交通污染源的PM2.5造成死亡增加率約為燃煤電廠排放之PM2.5的三倍，「難怪很多國家要把燃油汽車改做電動汽車，這也是國際潮流。」外界很多對深澳電廠的發言是誤導，以訛傳訛。

很多對深澳電廠發言 以訛傳訛

立法院四日邀請行政院長賴清德專案報告能源政策並備詢，吳焜裕質詢時提出多項國內外的研究數據指出，一般汽機車的污染可能比深澳電廠更嚴重，呼籲各界應理性、冷靜看待深澳電廠的污染排放量確實可降低。

吳焜裕昨受訪時進一步表示，從二○○○年起很多國家研究發現，住在高速公路或大馬路旁的居民，氣喘等呼吸道疾病死亡率較高，一項針對英國十一至十六歲學童做的研究更顯示，家住距離大馬路九十公尺以內的學童，氣喘疾病發生率顯著高於家離大馬路九十公尺以上者，女性學童更顯著。

吳指出，另根據國內醫師研究，六成五的嚴重型氣喘患者，住家位於高速公路或快速道路旁，多半是汽機車流通量大、排放廢氣高，屬於空氣污染程度嚴重的地區。

林口發電機組 廢氣排放比深澳多

吳焜裕說，在二○○八年通過環評的林口超超臨界發電機組兩組，它的廢氣排放量都遠大於深澳發電廠，「深澳排放量更低，怎會覺得污染，我們也很驚訝。」

吳表示，排放要從大煙囪，是因這樣可以管制，包括國內學者專家都站出來開記者會，說燃煤電廠可把污染物控制得很好，外界很多對深澳電廠的發言是誤導，以訛傳訛。

吳也說，前政府規劃在林口設立兩座發電機組，在高雄大林規劃兩座發電機組，發電量都比深澳發電量大，廢氣排放量遠大於深澳排放量；大家應冷靜看待深澳電廠排放量確實可降低，台電要蓋此發電廠時，應做好健康風險評估、生態評估，充分與民眾溝通，讓他們了解，不然民眾會擔心污染物對健康的影響。台電應先做出來讓民眾安心，現在蓋電廠的技術是愈來愈好，以前不會有問題，以後應更不會有問題。