陸軍汰舊更新 提9項採購清單

2018-05-07

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層官員透露，在海空軍新興兵力已進入實質採購、建造階段之後，陸軍已向國防部提出九項地面裝備的汰舊更新採購案，包括向美採購M1A2戰車，外購或是採購中科院研製的新型野戰防空飛彈，以及採購新型裝騎戰鬥車、新型迫擊砲車等，將全面汰換使用已達二十五年以上的陸軍各項裝備。

官員表示，陸軍對於尚未汰除的現役老舊裝備，如M60A3戰車、CM11戰車、M41D戰車及各式火砲等，除透過各項延壽與維保機制，有效維持裝備的妥善率外，各項汰舊換新的規劃，均已納入陸軍建軍構想及兵力整建計畫的整建要項，在循序完備建案程序及預算編列後，將可逐年辦理採購及汰除。

他說，陸軍共計向國防部提出九項重要主戰裝備建案，包括新型戰車、新型野戰防空武器、高效能反裝甲飛彈、新型迫擊砲車、新型155公厘火砲、裝騎戰鬥車、新型履帶型戰場救濟車、新型油罐車，以及新型步槍。

官員指出，陸軍要採購新型戰車，就是為了要汰換老舊的M60A3戰車及CM11戰車，軍方鎖定的是美國M1A2戰車，並已先行向美方進行探詢；在數量上，陸軍裝甲兵科的將領希望採購M1A2戰車的數量至少要五百輛以上，但因現役戰車還有一千餘輛，國防部目前傾向向美採購一百餘輛，先更換兩個戰車營的戰車。

另就新型野戰防空武器，軍方官員說，陸軍的車載式刺針、也就是「復仇者」飛彈系統，在台服役已近二十年，由於使用的刺針飛彈彈種老舊、車輛行駛也有容易翻覆等危險因素，軍方考量汰舊換新，未來會在將復仇者飛彈車性能提升，或採購國造野戰防空飛彈系統進行評估。

巧合的是，陸軍司令王信龍日前率隊到中科院參訪及聽取簡報時，中科院就是端出「新型野戰防空飛彈系統」，爭取陸軍訂單的意願相當濃厚。

據指出，中科院展示的「新型野戰防空飛彈系統」，是以車載式陸射型天劍二型防空飛彈、機動防空相列雷達及四○公厘快砲、指管中心組成；這套系統由無線或有線通信系統相互通聯，接受指管中心指揮，射控系統介面完全由中科院開發，容易與現有目獲指管資源整合，成為陸射劍二防空系統，可擔任要點防衛及野戰防空任務。