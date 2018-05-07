中國施壓美航空公司 美批「無理取鬧」 學者：強硬對中「美國也有底線」

2018-05-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國施壓美國航空公司以「政治正確」方式稱呼台灣，美國政府強硬回批中國「無理取鬧」。學者昨分析指出，美國在各層面對中國「硬起來」，大部分是基於維護自身國家利益，與維持國際霸權架構，這次舉措等於告訴中國「美國也有底線」。

中國民航局日前致函美國的聯合與美國航空等三十六家公司，要求其全球營運必須遵守中國對「分離主義」的限制，移除所有將台港澳視為獨立於中國之外的稱謂。美航與聯航至今未更動稱謂，美國白宮五日更罕見地發表聲明駁斥中國，要求中國停止威脅及恫嚇美國航空公司與公民。

美中競逐關係 會在各層面上展現出來

台灣國際法學會副秘書長林廷輝分析指出，美國對中國態度強硬，加上在經貿談判代表與國安人事皆起用強硬派，背後其實是崛起霸權與既有霸權間的競爭。在這個大架構下，美國與中國的競逐關係會在各層面上展現出來，不論是印太戰略、經貿談判、軍事透明度或高敏感產業技術輸出限制等。

林廷輝說，若美國霸權地位被取代，國際社會基於民主法治的遊戲規則將可能更新，影響全球。當中國「不甩民主」，美國當然希望讓中國進到既有國際規範中，「不要自己搞另外一套」，因此除了防範，更開始強硬回應，同時也讓亞太盟邦知道，讓其留在美國聯盟體系內。

林廷輝表示，美國最近有別於以往沉默、發言頻頻，是因為中國作為「太過分」，讓兩岸不僅軍事失衡，也造成外交失衡，台灣採取穩健政策應對，美國早看在眼裡，明確站在台灣這邊，也符合美國國家利益與印太戰略。

戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正則說，美國不容許別國對美國私人企業施加不妥適的限制，相較於「替台灣出氣」而言，美國「做為霸主的認知」，是此次反應的絕大比例原因，固然對台灣有幫助，但美國是基於愛美國而做，台灣不用太自high。

黃介正也指出，美國官方過去比較不會由白宮直接發言，此次態度顯現出「美國對中國大陸硬起來」，等於告訴中國「美國也有底線」。

針對美國以公開聲明方式強烈反對中國施壓，我外交部昨發表聲明表達感謝，並再次呼籲國際社會，正視中國干預各國企業營運的蠻橫做法及不良意圖。