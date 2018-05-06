讓綠電更可靠！台電儲能裝置 從金門練兵

2018-05-06

〔記者林菁樺／台北報導〕迎向二○二五非核家園，再生能源占比將提升至兩成，因應綠電的不穩定性，儲能裝置也展開布建。台電過去發展防災型及離島型兩類微電網，雖有儲能設備，但規模偏小，可儲存電量不多；因此，台電鎖定從金門練兵，發展較大規模的儲能裝置，研究綠電對電網的影響，未來可望複製到台灣本島。

估砸2億 研究綠電併網影響

據台電規劃，二○二五年儲能裝置目標為三四○ＭＷ，目前已選定金門啟動規模較大的儲能計畫，預計推出十．八MWh的電池，粗估經費上看兩億元。

台電副總王耀庭說明，金門被相中的主因為離島，封閉式電網系統和本島類似，「金門就像小型的台灣，未來會慢慢放大，再複製到本島」。

七美、望安發展微電網已有一段時間，且未來台澎海底電纜結合，澎湖將不再是單獨封閉電網，因此暫不考慮在澎湖建設較大規模的儲能裝置。

另，經濟部能源局依前瞻基礎建設計畫，先以四年為期，編列八億元推出區域性儲能設備技術示範驗證計畫。能源局組長陳崇憲表示，會從不同再生能源下手，今年已確定在高雄永安鹽灘地做太陽光電儲能，陸域風力則在尋找適合場域。

陳崇憲指出，儲能裝置可研究綠電併網對台電整體電力系統的影響，只做單一種類綠電，儲電複雜度不高，未來計畫要讓風、光結合併網，提升複雜度，才能更準確了解綠電對電網的影響。

陳崇憲也提到，儲能計畫不僅由政府執行，也開放民間參與，讓廠商從單純研發做電池的製造業，投入能源管理系統，進而提升至服務業，希望未來業者不僅可輸出電池產品，也能做後端能源管理服務。