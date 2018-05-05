學生退出校園?! 台大師諷原來這就是「新五四」

2018-05-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕所謂新五四運動，竟是高喊學生退出校園？

台大校內昨天挺管派舉辦「新五四運動」，上千人頭綁黃絲帶，高喊大學自治，卻爆發反管學生遭挺管派拉扯受傷衝突，混亂中有人高喊「學生退出校園」，學者諷刺原來這就是新五四運動！

學生嘆︰大學自治變白治

看到挺管民眾形容反管學生為職業學生、政治學生，還要求學生退出校園，台大劉姓學生感慨：「我們的校園被偷竊了！竟然喊學生退出校園？」只准挺管，校園遭竊，大學自治被玩成大學「白治」了！

眼見台大反管學生遭挺管團體拉扯受傷，甚至被要求「學生退出校園」，台大國發所教授劉靜怡在臉書諷刺：「原來這就是新五四運動，那就乾脆建立一個沒有學生只有爺們的國立大學嘛！」

另有學生發現，昨挺管活動中，不僅有反年改團體亂入，連反同團體護家盟等成員代表都出現，直言「夠跳tone」（意指事情超乎常理）；獨立樂團「拷秋勤」更點出，郝龍斌、馬英九等來到台大「護管」，諷刺「原來這就叫做大學自治、原來這就叫做政治不要介入校園」。

台大林姓學生批評，昨天早上反管學生綁布條，遭校外人士拆除，以為校方會下令不准拆或都拆，不料總務處一度公告，只有特定訴求的布條才能出現，其他拆掉，沒有程序、規則。

面對衝突越演越烈，台大總務處昨天表示，維護大學自治、學術自由理念，原不打算拆除黃絲帶，但經台大學生會抗議，指出校內做為學術、言論自由的空間，校方對待師生不宜有不同待遇，承諾將傅鐘懸掛的黃絲帶依照規範處理，預計六日拆除完畢。