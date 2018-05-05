被檢舉有不明財產 柯文哲：老婆管錢

2018-05-05

柯：非常有信心 不會有問題

〔記者施曉光、曾韋禎、黃建豪／台北報導〕曾擔任立院民進黨團總召柯建銘委任訴訟代理人的律師曾勁元昨日前往監察院，檢舉台北市長柯文哲有申報不實及不明財產來源，要求監察院查核並裁罰。柯文哲對此回應說，錢的問題他不擔心，因為錢都是太太陳佩琪在管，他家也沒有什麼額外收入，他非常有信心，不會有問題。

曾勁元提供的陳情說明指出，比較二○一五年柯文哲的財產申報資料，加上二○一五年柯文哲申報向父親柯承發借貸的一千萬元負債，在二○一六年申報資料已經消除，可知柯文哲配偶陳佩琪的存款暴增，形同薪資增加一二八四萬元以上，每個月平均多了一○七萬元，而且合計二○一七年的申報，這兩年總共增加一五三三萬餘元，根據公職人員財產申報法第十二條第一項故意隱匿財產為不實之申報者事實，應有深入查核必要。

律師要求監院查核、裁罰

曾勁元也質疑柯文哲的選舉補助款再捐出款究竟是民國一○六年申報的一○三六萬元，還是一○七年申報的五一一萬元？而用於選前支出的金額究竟是一○六年申報的八百萬元，還是一○七年申報的六百萬元？「無論如何，恰可證明其中只有一個對。」

曾勁元還質疑柯文哲在一○六年申報說明中，「父母回贈一六○萬元，存於新竹開立之帳戶內」，但在一○六年、一○七年的申報書內，都沒有「新竹開立之帳戶」與「一六○萬元」，且柯文哲返還父親一千萬元，究竟是以匯款還是現金交付清償，有無依規定期限申報，都有深入查核的必要。

最後，曾勁元質疑，柯文哲有無用自己的錢償還一○五年申報的一千萬元負債？如果無法說明，「顯有財產來源不明之嫌」。

曾勁元曾擔任柯建銘控馬英九教唆洩密罪一案的委任律師，柯建銘昨聽聞曾赴監院檢舉柯文哲，表示非常訝異。據了解，曾勁元有意投入台北市議員選舉。