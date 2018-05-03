郭旭崧被爆兼職 教部：同標準檢視陽明、台大

2018-05-03

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕台大校長遴選爭議回頭延燒陽明大學校長遴選案。陽明新校長郭旭崧被舉報曾任心悅生技獨董、審計及薪酬委員會委員，且是薪酬委員會召集人，當選校長後才辭去兼職，而出任陽明校長遴委會召集人的張鴻仁，當時也是心悅生技董事，與台大情況相同，教育部准陽明、駁台大，被質疑是兩套標準。

教育部次長林騰蛟則說明，郭旭崧的兼職爭議是在上任之後再被舉報，管中閔的兼職爭議是在上任之前被舉報，目前陽明大學校長爭議案，監察院已在調查，教育部對台大和陽明會採取同樣標準檢視。

管兼職偷跑 參選未揭露

教育部上週五駁回台大校長遴選委員會決定，不聘管中閔為台大校長，全案退回到台大校長遴委會重選，主因認為管中閔在台大未正式同意之前就出任台灣大三項兼職，明顯是違法「偷跑」，而且管在參選台大校長遴選過程中，除未揭露兼職台灣大，更因遴委蔡明興是台灣大副董，兩人有經濟上和法律上重大利益未迴避的違法疑義。

張鴻仁：陽明遴選合法

張鴻仁昨天表示，在陽明校長遴選辦法中，並沒規定獨董和董事需要迴避，獨董分兩大區塊，一為與產業有關，一與公司治理有關，前者多以學界為主。以生技產業來說，公司聘獨董，當然會從學界和醫界找專業人士，郭旭崧當選陽明校長，一切合法。

國民黨立委曾銘宗日前即指出，若教育部質疑管中閔在學校未同意前就兼任獨董有問題，保證逾八成的國立大學教授兼任獨董都是違法的。台大國發所教授劉靜怡則發文指出，終於坦承大學中有許多違法兼職，就算是歷史共業，如果是違法，當然就要查，這就是法律的標準。