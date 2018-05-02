最幼齒火腿族 10歲考取一等執照

2018-05-02

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市蘆竹區光明國小四年級學生高睿陽，幼稚園大班時開始與父親參加獵狐遊戲（無線電測向運動），後來他鑽研相關知識、準備考試，今年才十歲的他，已考取國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）「一等業餘無線電人員執照」，成為全國最年輕的「火腿族」。

高睿陽 幼稚園大班開始鑽研

高睿陽的父親高大為從事電信業，也是中華民國業餘無線電促進會秘書長，高睿陽從小就跟著父親南征北討參加各類型活動。高大為說，有次參加獵狐行動時帶著當時才幼稚園大班的睿陽前往，結束收器材時睿陽突然大哭說：「我還沒玩到耶！」他才發現原來兒子也有興趣，後來就時常提供資料給兒子研究。

高睿陽有點酷酷的、話不多，但一提起無線電就眼神發亮。睿陽說，之前曾和爸爸一起透過無線電認識一位日本朋友，後來這名日本朋友想來台灣尋找失散的母親，父子倆還陪同協助，讓他印象超深刻；父子倆也常在家裡使用無線電通話，在各自房間傳達只有彼此知道的專屬暗號。

自學專業知識 小1獲三等執照

因為識字得早，高睿陽幼稚園大班就自己研讀無線電學、法規等專業知識，並主動上網做模擬測驗，國小一年級考取「三等業餘無線電人員執照」，二○一五年開始報考二等，學科考了七次、拖了一年多才過關，但術科可是一次就過關，因為考的就是他最感興趣的「摩斯電碼」，他還自己架設電台，並於去年十二月底一次考取一等執照。

要當「火腿族」必須先考過無線電學、相關法規，以及學習機器裝設、連接等，對一個小四生來說並不容易，但高睿陽說自己從來沒想過放棄，雖然對未來還沒有具體想法，但一定會繼續玩無線電，「因為實在是太好玩了」！

無線電一等執照 不到1千人

高大為指出，根據促進會掌握的資料，目前全國考取一等執照的無線電人員不到一千人，未成年幾乎沒有。等級越高能使用的頻率越廣、功率越高，三等只能使用市面的手持對講機從事近距離通訊，一等、二等都能聯繫國外，但一等能發射的功率更高，發話會更清晰；使用國際通信字母與摩斯電碼，也會依等級高低而不同，一等才能使用最短的呼號，如果參加競速比賽就會比別人有優勢。