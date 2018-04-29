焦點評論》誰在踐踏大學自治？

2018-04-29

記者鄒景雯／特稿

管中閔先生在被教育部認定遴選過程有重大瑕疵，決定不予聘任後，昨天發表了聲明，名為：「我們必將贏回大學自治」。這題目，訂的不壞，問題是「我們」這主詞所指是誰？近百年的人類歷史告訴我們，不論追求正義的過程如何蜿蜒曲折，最後的贏家，絕對不可能是一小撮的共犯結構。

為什麼這麼說呢？管先生的最新聲明，剛好提供了鐵證。這篇文字大致有三個重點，一是指控教育部違法踐踏大學自治；二是媒體不實指控，政府濫用權力；三是結論，他將與台大師生站在一起，絕不妥協。大家不妨就以這三者作為架構，逐一來做檢視，讓事實獲得更充分的釐清。

針對第一點，管先生宣稱踐踏大學自治將載入史冊，這次台大校長的遴選，確實踐踏了大學自治，但踏出這毀滅性第一步的是誰？沒有別人，正是管中閔自己。做為爭取成為校長的參選人，從校務會議到遴選會議，整整兩個階段的選舉程序，明知有主動揭露的義務，管先生卻遮蔽了台灣大獨董、審計委員、薪酬委員的身分，明知與遴選委員蔡明興有重大利害關係，雙方卻全不迴避。這些膽大妄為的行徑，何曾將大學自治的價值放在心上？甚至不惜一腳將其踏個粉碎。

不只如此，台大若干掌握治校權力的人，在過去的這三個多月，緊跟在後，再對大學自治踏上好幾腳。包括，遴選委員會召集人陳維昭在一月三十一日的會議，即使與會委員表達異議，仍不極力彌補適法疑慮，卻耍弄大老權威，以難以判斷瑕疵影響為由，企圖杜悠悠之口；還有代理校長郭大維在三月二十四日的臨時校務會議上，不思公正議事，讓提案人之一的學生代表發言說明，即逕行擱置所有校長遴選議案。

這些違反常理的作法，讓人「理解」到二○一七年六月，在台大尚未同意之前，管中閔已經到台灣大違法兼職，台大在東窗事發後，毫無追究，是「原來如此」。至於從不避嫌「挺管」的遴委會，前晚針對教育部的聲明內容，未經全體委員同意，即假遴委會之名發出，其濫用權力至此，早該解散，居然還敢頑抗主管機關的依法監督。

以上匪夷所思，衍生出一個大問題：台大現在究竟被什麼樣的勢力所把持？領取巨額人民稅金補助的台大，可以放給這種扼殺校園民主的少數惡勢力，去假「自治」之名、行割據之實？

針對第二點，過去這一百多天，凡有關管中閔違法疑慮的指涉，幾乎都有明確的來源或具名對象，想要成為台大校長的管先生不需要回應指控，說明哪一點不實？甚至記者走到面前，管先生寧願給「爺們」Ｔ恤簽名，也不願受訪解釋，果然是爺！而一個躲在台大既得利益階層、國民黨立委、中國國台辦背後的人，有資格與條件治理台大這種指標型的學校？又是誰把純粹的校園爭議，刻意帶往政治化？

針對第三點，管爺說要跟台大師生站在一起，應該先問有多少台大師生要跟他站在一起？監察院目前正就管案展開調查，北檢的偵辦行動早已開始，管先生也可以循行政、司法途徑進行救濟，這些才是文明社會可昭大信的最優先選項。要不要站在一起，跟誰站在一起，如此的自家旗語，拿回去那個利益糾結的「小圈圈」裡揮吧！