相機海漂近3年尋獲 日女大生來台道謝

2018-04-28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕日本女大學生椿原世梨奈2015年到石垣島潛水時遺失父母送她的相機，相機在海面漂流933天後，3月27日宜蘭縣岳明國小學生到蘇澳無尾港海邊淨灘拾獲，這段「相機奇幻漂流記」引發台、日媒體高度關注，短短1天就找到失主。

椿原世梨奈昨開心地到岳明國小領回相機，而本報3月29日刊登的新聞圖文並茂，被校方剪下裱框，送給椿原當見面禮，校方還帶領椿原到無尾港參與淨灘，替她舉辦歡迎晚宴，為這段跨越台、日的相機情緣寫下圓滿結局。