「大師兄」民宿占國有地// 林智勝岳父起訴 追296萬

2018-04-27

〔記者李立法／屏東報導〕職棒球星林智勝的岳父王新展在屏東縣琉球鄉經營的「大師兄海景小棧」民宿，因占用國有地及違法營業被屏東縣政府開罰並勒令停業，王仍繼續營運，經國有財產署移請屏東地檢署，檢方認為王違反都市計畫法將他提起公訴，還要追回占用兩年多期間的營利所得近三百萬元。

涉違法營業 開罰勒令停業

「大師兄」林智勝的妻子王薇欣是前屏東縣議員王新展的女兒，王新展藉著球星女婿高人氣，在琉球鄉經營起「大師兄海景小棧」民宿，從二○一四年起陸續搭建貨櫃屋及小木屋等設施，卻被檢舉違法經營，屏東縣政府認為該民宿違反觀光發展條例及建築法規，於二○一六年十月間裁罰十萬八千元，並勒令停業，但該民宿仍持續營業，國有財產署並發現該民宿占用琉球鄉本漁段八六三號國有地約七百五十六平方公尺，移請檢調偵辦。

經屏東地檢署指揮調查站偵辦後，認定「大師兄海景小棧」違法占用國有地營利，檢察官依違反都市計畫法起訴該民宿負責人王新展，同時還要追回該民宿從二○一五年一月至二○一七年九月這段占用期間的營利所得兩百九十六萬多元。

國有財產署屏東辦事處表示，將對王新展追償非法占用期間的使用補償金，若當事人提不出相關證明，將以五年計算，依占用面積及地段粗估約兩萬四千元，並要求回復原狀。

王新展喊冤 稱舖草皮護坡

王新展昨天喊冤，指稱他沒有占用國有地建民宿營利，民宿建築物都蓋在自己私有地上，公有地是舖設草皮護坡，「大師兄海景小棧」也已於去年十月停止營運；王新展認為檢方起訴及要沒收他兩年多的營業所得不合理，表示會透過法律爭取公道。

六十六歲的王新展出身琉球漁界，曾任屏東縣延繩釣協會理事長，二十多年前選上第十二及第十三屆屏東縣議員，妻子陳惠琴也擔任過第十四屆縣議員，是當地政治望族，十多年前林智勝迎娶王薇欣時，王家席開百餘桌，全島上千人到場觀禮，是琉球鄉難得一見的結婚盛會。