台灣沒參與WHA 也不會成防疫漏洞？ 外交部怒批中國昧於事實

2018-04-27

〔記者呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕中國國台辦前天指稱，台灣雖不能參加世衛大會（ＷＨＡ），但經過中國和世衛組織（ＷＨＯ）安排，可即時且有效獲取全球衛生防疫訊息。外交部昨強硬回擊，對於這類「昧於事實」的發言，我深感憤怒與遺憾，也重批ＷＨＯ與中國片面同意中國對台灣參加ＷＨＯ活動有否決權，不僅傷害台灣人民健康權利，也沒有獲得任何ＷＨＯ會員國的授權。

陸委會副主委邱垂正也強調，中國大陸與ＷＨＯ的政治性秘密安排，並未顧及台灣人民的健康與全球衛生安全，政府從未接受。據外交部與衛福部資料，近年台灣申請ＷＨＯ技術性會議成功的例子，因受中共打壓均不及三成，且中國接獲與台灣有關疫情通報，卻根本沒有即時有效通知台灣，中國大陸說法與事實不符，是公然混淆視聽、欺騙世人。

中國封殺台灣參與ＷＨＯ及其轄下各項活動，阻撓領域甚至擴及民間交流，讓醫衛人士直呼太過分，政府相關部門正全力爭取國際社會支持我有意義參與相關活動。但中國國台辦發言人馬曉光前天竟宣稱，「台灣不能參與ＷＨＡ，也不會成全球防疫漏洞，因在中國和ＷＨＯ的安排下，台灣可即時有效獲取全球防疫領域的訊息，台灣專家也可以參加技術會議和活動」。

外交部昨指出，從二○○九年至一七年，台灣申請參加ＷＨＯ一五四場技術性會議，只獲邀出席四十六場；二○一七年十八件申請案，僅五件獲准，十三件被拒絕，獲邀率及申請通過率皆不及三成。

外交部說，中國與世衛在二○○五年秘密、片面地安排，使中國對台灣參加世衛技術性會議及活動有否決權，此舉不僅對台灣人健康造成威脅，也讓全球防疫出現漏洞，更未獲任何世衛會員國授權。