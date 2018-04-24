男性嗜喝冷飲 恐造成不孕

2018-04-24

消防員難做人 竟是冰咖啡惹的禍

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一般人知道女性少喝冷飲有利暖子宮受孕，但男性常喝冷飲，恐也會影響精蟲的戰鬥力，而有不孕危機！中醫師指出，冷飲易造成「氣滯」，男性容易出現脾胃能量不足、氣血循環差的情況，進而降低精子的活動力。

一名身強體健的三十五歲消防員，與三十歲妻子結婚一年後，家人仍等不到抱孫好消息，夫妻倆急找中醫調身體，才發現原來是常年喝冰咖啡惹的禍。

中醫師王雅秀發現消防員的妻子有手腳冰冷、體質偏寒的因素，消防員則是脾胃氣虛。消防員自述工作壓力大，有時值班甚至「每小時均有勤務要出」，為了提振精神，長期下來平均每天至少要灌一到兩杯冰咖啡「降火紓壓」。

冷飲造成脾胃氣虛 影響精蟲品質

另有擔任管理員的男性因整天關在警衛室，夏日炎炎，一天要灌好幾杯冷飲，結果婚後三年仍不孕。

王雅秀除以藥材協助調氣補脾腎外，她也建議嗜喝冷飲的消防員與警衛戒冰冷飲料。未久兩人均做人成功，消防員妻子目前已懷孕三個月。

還有名男子也愛喝冷飲，「戒飲」後順利當爸爸，以為可以放心嗑冷飲，卻久等不到第二胎報到。她勸其再戒冷飲後，不久就有好消息。

中醫師建議戒飲 輔助中藥調身體

王雅秀建議有意生育的男女避冰、冷飲，可多吃包括山藥、地瓜、栗子、芝麻及韭菜等溫補脾胃腎等食材調養。

中山醫學大學附設醫院生殖醫學中心主任李宗賢指出，西醫認為精蟲怕熱，一般多會建議有意生育的男性少泡溫泉、洗澡水溫不要太熱，以免溫度過高影響精蟲質量。

李宗賢說，雖不清楚中醫理論，但血液循環好壞確實會影響男子精蟲質量，門診中因「精索靜脈曲張」而不孕的個案也不少，包括久坐辦公室的上班族或司機，可能因血液回流不順出現「精索靜脈曲張」，溫度若讓血液循環變差，也可能影響精蟲數與活動力。他建議，坐五十分鐘後，就要起身活動十分鐘，避免類似情況發生。