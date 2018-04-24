經長︰南電北送達134億度

2018-04-24

2025年缺口再增加50億度

〔記者黃佩君／台北報導〕深澳電廠演變成政治議題，經濟部長沈榮津與台電董座楊偉甫昨親上火線說明。沈榮津表示，北部用電量連續好幾年都大於發電量，目前南電北送每年達一三四億度，到二○二五年缺口會再多五十億度，若大家都本位主義「只要電不要電廠」，會造成大麻煩；楊偉甫強調，火力電廠絕不是空汙的頭號戰犯，根據資料，境內細懸浮微粒PM2.5「連餐飲業都比電廠多」！

建深澳電廠可補75億度

沈榮津指出，北部用電連續好幾年都大於發電量，此趨勢不解決，無法提供未來北部企業投資需求，且北部供電風險也會提高，深澳電廠有其必要性；台電發言人徐造華分析，近幾年南電北送電力平均每年一三四億度，佔北部用電量的十五％，去年北部電力缺口就高達一三六億度，北部包括宜蘭、雙北市、基隆及桃竹，北部發電量包含花蓮和平電廠。

台電總經理鍾炳利坦言，因北部經濟發展工商業繁榮，到二○二五年缺口會再增加五十億度以上，整體達到將近兩百億度，深澳電廠可提供七十五億度來降低南電北送量，但整體仍無法涵蓋缺口。

沈榮津強調，只要鄉親願到林口的超超臨界機組現場參觀，多了解接觸，心中疑慮就可釐清。台電也回擊電廠並非空汙主因，且新北市空汙評估並不合標準。楊偉甫指出，根據環署資料，台灣PM2.5有六十％到六十六％來自境內，其餘來自境外，大貨車佔十一．二％到十六．八％，連餐飲業都達十．七％到十二．二％，電力業僅佔四．五％到九．九％。

徐造華也指出，台電PM2.5的模擬是經環保署核可模式，而新北市委託學者進行模擬模式，大部分是用於火災的煙流模擬，該模式認可早在二○一二年五月廿三日到期，且認可項目為懸浮微粒PM10而非PM2.5，也就是說，舊模式早就不被環保標準接受。