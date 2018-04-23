蘇出征 民進黨選情打了強心針

2018-04-23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會週三將通過徵召提名前行政院長蘇貞昌參選新北市長，在北市長佈局未明朗下，蘇也被視為帶動民進黨年底選情的「領頭羊」。民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲受訪說，南部也會對台北、新北懸而未決有種不確定感的焦慮，確定蘇貞昌出來後，焦慮也減了一半，蘇參選對民進黨選情是一帖「補藥」。

至於民進黨艱困選區台東縣，民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪表示，相信以蘇過往經驗來參選新北市，是非常適當的人選；至於台東選情方面，他認為還是要靠自己努力，整體民進黨如果團結，會給人民帶來信心，若蘇貞昌、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等黨內先進願意來台東，也非常期盼與歡迎。

黨政人士分析，蔡政府雖然有相當多改革，包括轉型正義、黨產追討、公投放寬等，「但感覺起來，很多綠營基層仍只看到蔡總統還沒做的事，未對已經做的事給予肯定，這是令人最擔心的事」，加上公教年改七月上路，藍營虎視眈眈，綠營過去還沒辦法凝聚，蘇貞昌的出場，算是給綠營一劑「強心針」。

把國民黨大軍困在雙北

蘇系人士說，蘇貞昌是「領頭羊」的局勢已經確定。目前民進黨與國民黨都認為新北市是最重要的選區，蘇當領頭羊，最重要的就是把國民黨大軍困在雙北，國民黨主席吳敦義及將卸任的新北市長朱立倫，都要花很多力氣在新北市，顧其他縣市的時間會被壓縮，這對綠營其他縣市而言壓力會變小。

這名人士說，蘇貞昌本來就很熟悉新北，這就相對抵消朱立倫對國民黨的效果，讓國民黨要花更多力氣固守新北。目前選戰雖尚未檯面化，但從國民黨新北市長參選人侯友宜日前特地到三重拜會里長，還得弄「媒體場」、請媒體來拍的情況來看，國民黨的壓力已經浮現。他指出，如果時間允許，蘇貞昌當然可能到各縣市辦造勢活動等，這要看黨中央安排；如果陳菊當競選總部主委，若全國有需要，以菊姊個性當然會去幫忙。