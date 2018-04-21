美國會報告 點名華為、中興、聯想涉間諜活動

2018-04-21

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」今天在報告中指控，中國政府可能支持某些企業進行間諜活動，以提高中企競爭力並促進政府利益。遭點名的中企包括華為、中興通訊、聯想三家。

藉跨國公司奪取科技

「美中經濟暨安全審查委員會」這份報告，目的在探討美國資通訊科技業（ＩＣＴ）在中國供應鏈中的脆弱性，並針對風險管理提出具體建議。

報告明確指出，中國不是美國盟友，也不會在短時間內成為美國盟友。中國政府的優先政策是國內生產，透過市場准入從跨國公司得到智財權與科技，利用中國公司達到國家目標，鎖定美國的聯邦網路以及合約商網路。這些政策提高了美國資通訊科技業供應鏈的風險。

明指中國不是美盟友

報告表示，中國ＩＣＴ產業供應鏈的崛起不是偶然，因為是被國家定位為戰略企業。就國家龍頭企業而言，中國支持的方式似乎還包括官方批准或進行企業間諜活動，目的在提高中企競爭力，同時促進可能的政府利益；華為、中興通訊、聯想集團是三家具有部分類似特點的中國ＩＣＴ企業。

中國定位為戰略企業

報告說，隨著五Ｇ行動網路以及物聯網的發展，針對供應鏈的網路攻擊更為容易。美國資通訊科技業的產品往往來自中國單一的供應鏈，比如美國七家主要聯邦ＩＣＴ供應商有五十一％的貨櫃來自中國。

這份報告還說，台灣與新加坡都有許多公司將總部設在中國。一份研究報告顯示，蘋果公司的iPod供應商就有美國、日本、台灣和南韓，最後由設在中國的台商來組裝。台灣在ＩＣＴ供應鏈中扮演重要角色，但也與中國供應鏈有密切難分的牽連。

美需前瞻ＩＣＴ管理

報告寫道，無論是政治還是經濟上的轉變，都不會讓全球ＩＣＴ生產商戲劇化地減少在中國的營運或與中國公司合作。美國需要一個前瞻的全國性戰略來做ＩＣＴ的風險管理，最好能夠將風險管理集中在中央層級的手中。

美國川普政府已鎖定「中國製造二○二五」進行反制，美國聯邦通訊委員會明令禁止美行動電信商以聯邦補助款購買華為及中興通訊的電信設備，商務部也對中興通訊下重手，禁止美企對其出售關鍵技術和零組件長達七年。