歐盟27國 批一帶一路只爽中企

2018-04-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平一再吹噓，「一帶一路」計畫是為了促進經濟整合和協助發展，背後沒有「陰謀」，但越來越多國家不買帳！德國「商報」報導，歐盟二十七國駐中國大使日前聯合撰寫報告痛批，這項計畫破壞自由貿易，使中國企業取得有利地位，還分化了歐盟國家；因邊界問題屢與中國起衝突的印度也再次重申，拒絕參與這項計畫。

破壞自由貿易 分化歐盟

該報告指出，中國一方面透過「一帶一路」計畫來打造中國式全球化，以追求自身的利益，一方面卻利用這個計畫，來達到減少產能過剩、創造新出口市場、確保取得原物料等政治目標，這與歐盟的自由貿易目標是背道而馳，並給獲得補貼的中企取得優勢地位。

該報告指出，如果中國不遵守歐洲公共採購透明原則及環境與社會標準，那麼歐洲企業可能無法與中國展開良好合作。

歐盟一位外交官表示：「我們不該拒絕合作，但應有禮貌且堅定地向中國提出我們的條件，在授予中國企業合約時，中國企業不該享受特殊待遇。」

這份報告是歐盟為今年七月舉行的歐中高峰會所做準備一環，歐盟執委會也在擬定一份戰略文件，讓歐盟對中國的「一帶一路」計畫採取共同立場。

雙邊協定不平等 中國大贏家

該報告說，每當歐盟成員國領導人訪中時，會被施壓簽署擴大「一帶一路」計畫的雙邊協定，這種雙邊協定使中國能從權力不平等中獲利；且有跡象顯示，中國正試圖分化歐盟，以加強與個別成員國的關係，例如希臘和匈牙利等依賴中國投資的國家，容易受到中國的壓力。歐盟二十八個會員國中，只有匈牙利駐中國大使未簽署這份聯合報告。

「一帶一路」計畫並非歐盟與中國之間唯一的問題。歐盟和美國也不滿中國對外資進入中國所樹立的障礙，包括強迫外資向中國合作夥伴轉移技術等。

涉及主權 印度重申拒絕參與

此外，目前正在北京參與第五次中印戰略經濟對話的印度國家轉型委員會副主席庫馬爾，重申印度拒絕參與「一帶一路」計畫的立場，他說該計畫的重點項目「中巴經濟走廊」，穿越巴基斯坦佔領的喀什米爾地區，涉及到印度的主權問題。去年五月印度總理莫迪就缺席北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰會。