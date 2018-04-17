中共101歲元老、毛澤東秘書批習近平「小學程度」

2018-04-17

開明派李銳對習表現感失望

〔編譯茅毅／綜合報導〕知名的中共開明派元老李銳，十三日在北京一家醫院的病房度過一○一歲大壽，並接受「美國之音」（ＶＯＡ）專訪。李銳對中共總書記習近平在一步步攀上權力顛峰的過程中，以及他掌握黨國大權以來，所表現的文化知識水準感到失望，甚至質疑擁有北京清華大學博士學位的習近平「只有小學程度」，「沒想到他（習近平）文化程度那麼低」。當被問到對習近平有沒有什麼忠告時，李銳沉默了一下搖頭說：「他現在能接受？不可能、不可能。」

李銳曾任毛澤東秘書、中共中央組織部常務副部長。李銳說，他有一本由女兒李南央代筆的「李銳口述往事」，其中一章就是回憶他接觸過的高層人士，從毛澤東一直到習近平。二○○二至○七年擔任中共浙江省委書記的習近平，任內曾請李銳吃飯。

李銳說，席間他就「講話隨便一點」，建議習近平「你現在地位不同了，可以講一點有意義的話了，應該（向高層）講點意見啦」。李銳期許習近平效法以敢言著稱的父親習仲勳，對黨國提供建言，但習近平似未做出正面回應。宴席結束時，習近平反而勸李銳：「你可以打擦邊球（指遊走在灰色地帶）啊，我哪裡敢？」

「沒想到文化程度那麼低」

李銳回憶，那時不曉得習近平「文化程度那麼低」，「你們知道吧？他小學程度」。李銳還說，「當然那時我也沒有什麼看不起他」，因為他是習仲勳的兒子，仲勳「那是了不起的，我倆是好朋友」。前中國國務院總理溫家寶亦曾讚揚與他共事過的習仲勳，「為人正直、待人寬厚、敢於直言、光明磊落」。

官方資料顯示，習近平於一九九八年至二○○二年在清華大學人文社會學院馬克思主義理論與思想政治教育專業在職研究生班學習，獲得法學博士學位。

指習現在已不可能接受忠告

李銳認為，如今已無法再給習近平什麼建議，「做不到，我也做不到了……這個人他現在能接受？不可能、不可能」。只能在香港出版的「李銳口述往事」，遭中國當局視為敏感書籍。書中也提到李銳對習近平的感想，感慨「人有了權以後，是會變化的。這樣的人我接觸多了」。

去年中共第十九次全國代表大會（十九大）前，李銳曾受邀以「特邀代表」身分出席，但他以腳痛為由婉拒。當時便有說法指稱，一向反對個人崇拜的李銳欲藉此表達不滿，不願為習站台。