2018-04-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為懲戒敘利亞總統阿塞德濫用化武屠殺平民，美國總統川普在敘國十四日凌晨下令，聯手英、法兩國同步對敘國發動「精準攻擊」，派出戰艦和戰機發射逾百枚飛彈，轟炸三處化武研究、儲放和指揮基地，攻擊力道比去年四月空襲敘國化武設施強一倍。川普十四日推文稱讚「空襲完美執行」、「任務達成」，成果「好到無法更好」。但敘國和俄羅斯則聲稱，防空系統成功攔截「大多數」飛彈。

美：暫無擴大攻勢計畫

美國國防部長馬提斯強調，此次行動為「一次性攻擊」，旨在嚇阻敘方勿重蹈覆轍，暫無擴大攻勢計畫。但美方警告，倘若阿塞德未停止製造、儲藏或使用化武，不排除進一步打擊。

川普在美東十三日晚間九時（敘利亞十四日凌晨四時）發表全國電視演說，指稱阿塞德政權七日動用化武一事「邪惡、卑劣」，使許多父母親、幼童、嬰兒「痛苦地抖動和喘息」，無非是「野獸的罪行」。因此，美英法三國必須展現「正義的力量」。川普也點名挺敘的俄國和伊朗當局，不該與殘暴的政權為伍。

在川普演說之際，聯軍轟炸行動同步展開。此次空襲集中三個化武相關地點，首先是敘國首都大馬士革巴澤區的一個研究中心；其次是中部荷姆斯省以西的一個儲存設施，該處據信儲放沙林毒氣及化武前導設備；第三處則是鄰近第二目標的化武儲存設施及重要指揮基地。馬提斯強調，這些地點均經過揀選，避免平民及俄國駐軍被波及。

三國聯軍一共發射逾百枚飛彈，包括美軍透過戰艦及B-1B戰略轟炸機，發射戰斧巡弋飛彈，及首度使用的聯合空對地距外巡弋飛彈（JASSM）；法國出動飆風、幻象兩型戰機及四艘護衛艦；英國則派出四架龍捲風戰機發射「暴風影」巡弋飛彈。英國國防部表示，精準攻擊相當成功；法國外交部也強調，被其鎖定的化武儲放設施「大部分已被摧毀」。五角大廈則表示，聯軍毫髮無傷，行動成功擊中每一個目標，癱瘓敘國製造化武的能力。

俄方：71枚飛彈被擊落

然而大馬士革當局聲稱，聯軍共發射一一○枚飛彈，但「大多數」被成功攔截。莫斯科當局指發射的飛彈數目為一○三枚，但有七十一枚被擊落。報導指出，當晚的空襲約持續一小時，大馬士革至少傳出六次爆炸聲，徹夜烽火連天、硝煙四起。值得注意的是，在俄方示警下，敘方其實數日前就對聯軍目標進行撤離。