打造今昔時光機 「文史控」為老照片上色

找回台灣人對這塊土地的的認同感
〔記者劉婉君／台南報導〕「我想要找回台灣人對這塊土地的認同感，只有認同，文化資產才不會一直消失。」王子碩一年前開始為老照片上色，透過古今相同地點的照片，打造「今昔時光機」，在網路成立粉絲專頁分享，讓民眾看見時代的變遷，認同台灣的土地與文化。
縮短與歷史的距離 王子碩讓民眾看見時代變遷
王子碩是科技公司的工程師，也是「文史控」，在台南成立「聚珍台灣」，販售台灣文史、文創等書籍及商品。投入文史推廣十多年，他說，最常遇到的問題就是一般民眾對文史無感，漸漸地就和土地脫節、對土地記憶斷裂，周邊的文化資產也就會慢慢消失。
「一起把台灣找回來！」是王子碩最想做的事。他說，黑白的老照片看起來感覺很遙遠，上色之後，縮短我們與歷史的距離，「在上色的過程中，我也常發現以前從未察覺的事。」
他說，老照片上色後，很多細節變得明顯，例如一八七一年拍攝的西拉雅母子照，是許多人都熟悉的經典照片，但是照片上色後，才發現原來小孩子手上有一條手環，在「台灣古寫真上色」粉絲頁上分享，獲得很多回響。
1871年的西拉雅母子照上色後 赫見孩子手上有手環
王子碩說，今昔時光機發布的照片中，反應最熱烈的是今昔的畫面裡保有兩、三處相同點可供比對，但因為拍攝的相機鏡頭焦段不同，且必須根據照片找出當年拍攝者的準確地點，只能利用欄杆、墩柱等蛛絲馬跡推敲，「有時可能因為蓋房子等因素，根本無法重現原本的拍攝位置。」
他以台中綠川為例，很多橋乍看都一樣，其實有些微差異，有的地方蓋了便橋，還有因地形變化，地面變高了，只能儘量拍下最接近的照片再靠數位後製。
一張一九三六年以台南火車站為背景的合照中，當時攝影者站的位置是今日寄車處，藉由照片分享，也發現照片中有如葉廷圭等多位重要的台南仕紳身影。
相較之下，為老照片上色的限制比較少，最難的是尋找符合當時年代的顏色，為此他一有問題就上網請教，例如公車雖然有車種、配備等相關資料，卻少有顏色的資料，透過網友找到戰後初期的彩色照片，還詢問耆老才確認色彩。