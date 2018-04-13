決戰新北 贏的策略》新思維 蘇展現爆發力

2018-04-13

記者邱燕玲／特稿

在蔡英文總統的親自請託下，蘇貞昌終於答應為黨征戰新北市。雖然蘇貞昌從政經歷長達三十餘年，政治資歷豐厚，更曾當過兩屆台北縣長，但新北市長這一戰並不好打，如何突破外界對其存有的既定印象，注入新思維、新的選戰打法，將是蘇能否獲勝的關鍵。

「蘇王爺」對上「侯探長」，新北市長選舉開始吸引眾人目光，原因正是蘇貞昌讓人不容小覷的政治實力與爆發力。小英執政後，蘇雖暫離政壇，但仍關心政治，有空除接送擔任立委的女兒蘇巧慧上、下班，對蘇系內部運作仍有主導，先前子弟兵吳秉叡為選市長勤走新北時，蘇也不時出面幫忙，對於政治及民進黨內事務的瞭解，從未中斷過。

小英這次抬出轎子請出蘇貞昌前，遭到游錫堃所屬的正國會企圖「攔轎」，但在蘇親自與游通電話後，暫時化解雙方情緒，未來蘇必會登門拜會，做足誠意；正國會雖攔不住蘇的出場，但也藉此提醒蘇未來可以更圓融，讓黨內各派系可以放心力挺，對蘇也是一大助益。

重回新北戰場，外界質疑老縣長能否帶來新意，事實上，蘇投入政治比年輕一代更拚、更積極，蘇系立委對於蘇貞昌的參選私下都開玩笑說，「這下我們慘了」，原因正是蘇的要求高，底下絲毫不可懈怠，幸而蘇巧慧、吳秉叡的助理團隊已具「院長級規模」，有許多優秀的年輕助理可藉此機會操兵。

最關鍵的則是對手侯友宜要採什麼樣的打法。侯友宜非走傳統國民黨路線，現也積極經營年輕人選票，若未有爆炸性案件，如何切入攻擊，恐怕還得費思量，這是蘇較大的難題。

這場仗好不好打，藍綠各有看法，不過，至少大家的共識是，在「王爺」出場後，新北市將是場「有看頭」的選舉。