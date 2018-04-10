「半導體餓虎」辭董 紫光模式告終

2018-04-10

靠併購野蠻擴張 聯發科也差點中招

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國半導體業被稱作「餓虎」的紫光集團董事長趙偉國，週日晚間突然辭去旗下紫光股份、紫光國芯兩家公司董事長、董事職務，引發中國媒體熱議。中國ＩＴ業分析師孫永杰撰文分析，這絕非趙解釋的「工作太忙」那麼簡單，這代表中國半導體業「紫光模式」已終結。

分析指出，在趙偉國主導下，紫光從二○一三年起展開頻繁併購行動，共斥資近千億元人民幣併購廿家公司，涉及半導體領域超過十三家，包括收購展訊、銳迪科、華三通信等中國半導體及通信公司。

但紫光海外併購活動並不順利，二○一五年七月欲以二三○億美元收購美國DRAM大廠美光科技遭拒、斥資卅八億美元入股美國硬碟大廠威騰計畫告吹；甚至傳聞要併購聯發科和入股南韓ＳＫ海力士、台積電，也都遭到卡關或否認。其中，紫光放話入股聯發科案，一度誘使當時的馬政府打算開放中資參股ＩＣ設計業，後來蔡政府上台才踩住煞車。

孫永杰直言，趙偉國激進的併購策略及爭議言論，引發業界對其併購真正目的質疑，認為趙只是「炒股套利」，或是藉併購知名企業名義，獲得中國政府資金支持，來進行自己的資本運作。

憂危害國安 美歐出手擋關

他認為，無論趙偉國目的是哪一種，都帶來中國半導體產業的負面影響，甚至引發美國政府關注，認為中國半導體產業的快速發展已對美國國安造成嚴重威脅，並聯手歐洲等其他國家，加強限制及審查中國半導體業的海外投資活動。

分析還指出，紫光在海外難以併購擁有尖端技術企業，證明「創新和技術是買不來的」；趙偉國以頻繁併購的「紫光模式」，並未給中國半導體產業的競爭力帶來實質提升，反而因其激進併購策略和趙本人的爭議言論，對中國半導體業帶來負面影響。