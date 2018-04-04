驚！ 泰女染愛滋 恩客數十人

2018-04-04

〔記者陳賢義、林惠琴／綜合報導〕台東警分局獲報台東市一棟大樓出租套房夜間出入份子複雜，三月廿三日夜間前往臨檢，緝獲廿四歲持觀光護照來台、花名「珮蒂」的泰國女子與一名男子從事性交易，訊後依違反社會秩序維護法究辦，台東衛生局依規定檢驗愛滋，珮蒂四月二日確診感染愛滋病毒，經調查與珮蒂發生性行為尋芳客高達數十人！

台東衛局急籲恩客出面篩檢

台東警分局表示，這名泰國女子到台東就住在大樓出租套房，並由幕後業者以LINE招攬尋芳客，每次以兩千五百元至四千元的代價，媒介與珮蒂從事性交易，每日約接客五至六人；台東衛生局表示，這名外籍女子接觸尋芳客超過數十次，若曾在三月十三至廿二日和外籍性工作者發生不安全的性行為，籲在三個月內盡速進行愛滋篩檢。篩檢注重隱私且免費，若有疑問可撥打愛滋諮詢專線089-352995。

根據疾管署資料，愛滋病毒有三大傳染途徑，主要是不安全性行為，與愛滋病毒感染者發生口腔、肛門、陰道等方式的性交或其他體液交換時，均有可能感染，其他尚有血液傳染、母子垂直感染。

疾管署副署長莊人祥表示，預防感染愛滋病毒，性行為應全程配戴保險套，萬一發生一夜情或其他不安全性行為，可於事後三個月進一步篩檢，曾與愛滋感染者發生性行為或長期未固定性伴侶等高風險情形，可洽特定醫院詢問愛滋病毒暴露前預防性投藥事宜。