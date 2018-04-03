管中閔赴中兼職連爆 學者憂影響台美交流／個人履歷兼職西安交大、華中科大 中國地質大學也列為師資

2018-04-03

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕管爺兼職爆料層出不窮！台大校長遴選選出的台大教授管中閔不僅被爆料長期任中國廈門大學兼職教授，其個人履歷也列出西安交通大學、華中科技大學等兼職教職經歷，昨更遭舉證連中國地質大學（中國湖北省武漢）也將管列為外聘的教學師資；有學者提醒，管案兼職影響不容小覷，若兩岸太近，美國恐將台灣視為技術外流的一環，將影響台美學術交流。

兼職時間幾乎都在任公務員時

管中閔被踢爆從二○○五年起多次前往中國兼職教學，如廈門大學王亞南經濟研究院、華中科技大學、西安交通大學等，而這些兼職時間幾乎歷經管在擔任中研院經濟研究所長、經建會及國發會主委、台大專職教授等公務員職務時間。

有台大教授及民眾持續追蹤，昨再舉證踢爆，在中國地質大學（武漢）MBA教育中心的外聘教師名單中，又赫見管中閔入列；在該校二○○三年的大事記中，也在十一月寫到授予管中閔客座教授證書等情事。

有台大學生更查出在二○一三年七月十日至十七日在廈大舉辦的「計量經濟學與統計學暑期學校」，邀請海外學者師資中，赫見管中閔在列。有台大教授質疑，管中閔當時擔任行政院經建會主委，懷疑管的赴中是否有申請？台灣政務官任職期間竟跑到中國教書，幾乎是聞所未聞。

教授籲教部戴鋼盔依法做出決定

有台大教授直言，諸多證據都顯示管中閔赴中兼職，依常理判斷，很難想像管是不知情被利用，假設真不知情，也未見其向中國各校抗議駁斥；相對地，廈門大學則在管中閔兼職教學的媒體曝光消息後，陸續下架相關資訊，顯示心虛，因此已不能相信台大或廈大的調查。

另有台大教授更提到，台大校長遴選案演變為「卡管」、「挺管」，拖到如今兩邊情緒都高漲，教育部恐需戴上鋼盔，依法做出決定，別無選擇；然而除了校長職位之爭，更重要是管中閔去中國兼職的違法與否認定。

該名教授說，如果官方認為管中閔赴中都不算兼職，那會成為指標性案例，接下來很多台灣學者都會依據此案例，接受中國學校邀請，且中國鎖定的都是前面頂尖的學者，用重金禮遇，許多學者恐前往演講、交流，甚至直接接受兼職、主持研究等。

兩岸學術交流頻繁 美國恐有顧忌

「重點是，美國可能會因此對台灣學術界有所顧忌！」該名教授說，中美雙方本來就因國際競爭，而有所防備，像是美國禁止採購中國電信設備，或川普近期才否定了博通與高通併購案，都是害怕資料、技術外流影響國家安全，而台灣若因兩岸學術交流頻繁，恐也被美國視為技術外流的漏洞，則可能影響接下來的台美學術交流，不可不審慎以對。