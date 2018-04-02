中國搶高中生／赴中念書就是國際化 大學校長斥錯誤印象

2018-04-02

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕面對中國廣開條件磁吸人才，連高中生都不放過，有大學校長提醒，中國大學辦學品質良莠不齊需注意，有些學生若以為赴中國讀大學就有國際化能力更是錯誤印象，學生應有正確認知而政府則應宣導；部分私校憂心忡忡，建議政府建立良好就業市場，給年輕人未來希望，並加速高教整合及退場，把資源集中給優質學校，各校則自我辦出特色，且重申台灣民主、學風自由，才是良好的成長環境。

一位大學教授更提醒，在中國高校課程內，眾多所謂的「通識教育」，與台灣的通識教育迥異，中國的大學必修馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論等等，且單方面教授，不會有批判和討論。台灣高中畢業生是否有足夠的智慧與成熟度，以避免被洗腦？值得重視，我教育部如何從十二年國教課綱中加強對中國政治與社會應有的認識，有其必要性。

私立科技大學校院協進會理事長唐彥博分析，中國發展可能對部分家長及高中生產生誘因，且中國近年對青年就學到創業以一條龍方式提供住所、創業基金等優惠，台灣不可不慎。他認為，政府須先改善台灣薪資結構，讓年輕人就業環境良好，才能長期留人，第二則是大學須強化特色，因學生考大學也會思考後續職涯，加強職場銜接才可吸納人才；另外，他也鼓勵政府宣傳兩岸差異，台灣自由民主與中國一言堂不同，而在台環境較能激發創意創作，避免學生只侷限眼前利益。

龍華科大校長葛自祥提醒，中國部分大學的世界排名比台灣好，如今對台生的錄取標準降低，恐會有越來越多家長考慮把孩子送去，憂心之餘，仍希望政府重視高教，把品質搞好，並加速盤整高教品質，讓辦學不佳的學校退場，避免家長還要擔心台灣地雷學校，藉此更能集中資源，發展優質大學。

有些學生以為赴中國讀大學就有國際化能力，熟知中國高校辦學的實踐大學校長陳振貴指出，這是非常錯誤的印象，因中國有二千五百所高校，辦得較好的大學只有我國承認的一百多校，其他大學辦學參差不齊，全英文授課的大學更少之又少，普遍用中文上課，除非是去上海這種大都市才較多國際互動，反觀我國的大學辦學品質非常好，又擁有民主自由的大環境，如何讓我高中生及家長有清楚的了解，教育部應該更努力。