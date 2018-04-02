焦點評論》管爺為何鬧

2018-04-02

記者鄒景雯／特稿

管爺在四月一日突然發了一則聲明，拉高調子指責「教育部違法」，並稱「為學術自由與大學自治，定當堅持到底」。詳看其主張，可以大膽論斷這應出於律師團的手筆，真正目的是在捍衛檢調單位已經對管中閔展開的「違法赴中兼職」調查。原因很簡單，所謂「學術自由」、「大學自治」云云，若拚輸，大不了到手的校長飛了；後者可不同，打不贏，事涉刑責，這可不是開玩笑的，因此管爺非鬧下去不可。

如果這「圍魏救趙」的企圖是真的，也就是在為可能的司法攻防預作準備，教育部不妨將計就計，根據目前所掌握的充分事證，包括管中閔與蔡明興未揭露彼此間的利益關係，以及個人資料隱匿多項兼職，台大臨時校務會議卻未釐清這些爭議為由，拒絕核定管中閔出任台大校長，後續的所有爭論，全部按照法律程序去依法論法，不僅可以一舉脫開政治糾纏，也更能昭社會大信。

管爺公布的四點主張，第一點和第二點就兩相矛盾。既然引大學法第九條，宣稱教育部聘任台大新校長的法定期限是三月十八日，踰越即違法，則台大臨時校務會議拖到三月二十四日才召開，早就過了前述期限，自當亦為違法，屬於決議無效的會議，那管爺怎麼還要求教育部必須依照臨時校務會議的「共識」，聘任由遴選委員會選出的新校長？

以管爺的院士級智商，不可能出這種腦袋短路文，合理懷疑是「挺管派」刻意的話術。事實上，這段時間，類似不惜「自殘」的手法，早已不止一端。就拿臨時校務會議來說，當天力主將五項管中閔案擱置的台大物理系教授張顏暉，按學養也應是一方碩彥，但是他拿一般選舉結果公告來比擬「管」案的聘任，同樣胡言亂語一通。

政治選舉是單一程序，選舉結果先由中選會公告當選人，若有爭議，的確之後再說。但是台大校長選舉是兩個程序：由遴選會選出後，只能「報部當選人」，而不能「公告當選人」。管案已出台大報至教育部，是教育部多次發文要求台大解釋各項疑點在先的，換句話說，當天開的是「報部後」而非「報部前」的臨時校務會議，開會宗旨是釋疑，張顏暉卻把焦點弄得好像在「管案要不要報部」似地，根本是嚴重誤導。

也就是說，台大校務會議應該討論的既不是「該報部否」，也不是「如何回應學生或老師的提案」，而是「如何回應教育部的問題」！這些大學教授迴避問題也就罷了，若不是心虛所致，何以還要費神端出此等狸貓換太子的比喻？

事態發展到這個地步，沒別的法子，管爺放言要教育部承擔法律責任，教育部就該按法律走，鍘了再說。