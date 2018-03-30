傳川普要對付亞馬遜 股價嚇掉近5％

2018-03-30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普傳出擬對亞馬遜祭出多項課稅懲罰，亞馬遜瞬間取代臉書，成為美股投資人拋售的新對象，週三股價重跌近五％。隨後白宮出面滅火，表示目前沒這項政策；分析師指出，即使川普再怎麼討厭亞馬遜，也難對亞馬遜動手。

美國新聞網站「Axios」引述消息報導，網購衝擊到購物中心和實體零售業，拖累房地產市場，讓房產商人出身的川普對亞馬遜不爽已久；川普認定亞馬遜獲得不公平的稅收優惠，甚至詢問能否以反壟斷或違反市場競爭等方式對付亞馬遜；消息傳開後，亞馬遜週三股價崩跌四．三八％，報一四三一．四二美元，市值一度蒸發逾五百億美元。

白宮發言人桑德絲（Sarah Sanders）出面否認這項傳言，並表示沒有針對亞馬遜的任何動作；川普過去從未掩飾對亞馬遜的質疑，也曾在推特中指出，亞馬遜正對誠實納稅的零售商造成傷害，甚至認為將使美國就業機會減少。

券商Wedbush市場分析師Michael Pachter指出，儘管川普討厭亞馬遜，但在現行反壟斷法之下，川普政府真正能做的其實很少；因一八九○年後的反托拉斯法，不再強調拆分，而在消費者福祉，只要能降低價格、讓民眾生活更便利，就沒有壟斷問題；且亞馬遜從去年開始，已在有銷售稅（sales tax）的州，開始對直接販售給消費者的商品加收銷售稅。

FBR Capital Markets分析師伊維斯指出，對於神經緊張的科技股投資人而言，擔心臉書可能面臨監管的同時，最不想看到的就是川普接下來的目標是亞馬遜或其執行長貝佐斯，這些消息將為股市蒙上陰霾。