焦點評論》加速英語政策

2018-03-30

記者鄒景雯／特稿

推動英文成為「第二官方語言」，在台灣是老生常談，但是從沒有哪一任政府真正當回事，陳水扁拿來當口號，馬英九承諾後跳票，十六年倏忽而過，虛擲了國家政策引導發展走向的珍貴時機。

之所以扼腕這個時期被浪費，在於中國崛起的負面效應果然撲天蓋地而來。新近，又有台灣電影《強尼．凱克》因為演員柯宇綸被指為台獨，遭到中國「暫緩上映」；這些層出不窮的案例，隨著習近平權力定於一尊，北京政府的手段更為公然、粗暴，意味著任何作品的表現，若單一或只擅於使用華語，必然就要受到最大華語市場的影響與牽制。

問題是，進入這樣的市場，不比先進社會，不僅要考慮商業因素，更要履行政治規則，而意識形態的控制，恰巧是自由創作的劊子手，導致華語，在當今，不再是藝術的工具，甚至成了撒旦的詛咒。既然使用華語的代價這麼沉重，台灣怎麼能夠不想辦法掙脫枷鎖？

何況，在歷史的演進上，華語是不折不扣的外來語，全面通行於台灣，是非常晚近的事情，一九四六年開始推行的「國語」運動，是國民政府透過政治與軍事力量，所貫徹的語言統一政策，因此它本來就不是絕大多數台灣住民所操持的母語。就語言傳承文化的角度，國人與華語之間，其實並沒有這麼大的臍帶關連，在民主化之後，這麼多年來，實用性與普遍性，才是其繼續列為第一官方語的價值所在。

但是我們在比較許多小國爭取生存的過程，都會發現利用語言優勢在國際競爭上的努力，新加坡是大家最熟悉的例子。該國選擇英語做為主流教育與行政語言，不僅僅是英國殖民的背景，或是李光耀留學英國的偏好，而是看準了國力壯大與經濟發展，必須要與世界語言接軌的趨勢。一九六五年，新加坡建國時的決斷，自此與其鄰近各國的前進軌跡分道揚鑣。

台灣由於與新加坡關係密切，老早就知道了這個通關秘訣，但是沒有一個有擔當的政治家，願意克服群體的慣性、另行鋪橋造陸。拖到現在，中華帝國已經誕生，與全世界最多人口使用同樣的語言又如何，非但好處不多，反而成為圈養的牢籠，這是中國打壓台灣影視藝文界，眉頭都懶得眨的最大原因。

我們的文化部老談國際化，但缺乏雙語為基礎，恐怕連自己都騙不了，又如何讓國人有信心？倒是教育部第二官方語言推動委員會這個時候角色突出，唯有勉力踏出第一步，這個問題有一天才會有解。