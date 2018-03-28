美商務部官員密會張忠謀

2018-03-28

史宜恩盼台美雙方加深合作關係

〔記者洪友芳、黃佩君／綜合報導〕外電報導傳出，中國允諾降低對台韓半導體採購、轉為擴大對美採購，恐衝擊台灣半導體業，但美國商務部掌管製造業的副助理部長史宜恩（Ian Steff）前天在竹科密會台積電董事長張忠謀，另與台灣半導體業界關門會談。據了解，他多次強調，台灣半導體業是美國的重要盟友，盼雙方加強、加深合作關係；這無異給國內半導體業打了一劑強心針。

稱台灣半導體業是重要盟友

史宜恩在華府的半導體產業協會服務近十年，並被選為制定全球政策及科技夥伴關係的副會長。與會者轉述，史宜恩前天先赴台積電總部密會張忠謀兩個多小時，接著趕往附近的老爺飯店與台灣半導體產業協會（TSIA）、國際半導體設備與材料產業協會（SEMI）成員關門會談；但因遲到，他致歉時透露與張忠謀會談較久、張給他很多意見才會晚到。

與會者指出，首度以官方副助理部長身分訪台的史宜恩強調，台灣半導體業與美國向來具高度互補性，可說是美國重要盟友，盼雙方往後能有更多交流與合作；他也關心美商包括台灣美光半導體等公司在台發展狀況。

美對台供應鏈信任度遠超過中國

業者指出，去年全球半導體產值近五千億美元，居冠的美國就逾二千億美元，但很多IC設計公司的晶片，都在台積電、聯電、日月光、矽品等供應鏈進行晶圓代工與封裝測試，其中不少是應用在美國國防工業，顯見「美國對台灣供應鏈倚賴與信任程度遠超過中國」。

鈺創科技總經理鄧茂松、瑞昱半導體副總黃依瑋等業者，也當面提出中國挖角、竊取矽智財（IP）該如何加強防堵等問題；有業者透露，因台灣半導體業與中國互動性高，美方非常重視，美國在台協會（AIT）兩個月前也在同一處會見業界代表，討論中國挖角等議題。

經濟部官員證實，史宜恩的確在同日短暫拜訪經濟部，對台美產業進一步合作廣泛交換意見，並未針對特定議題或產業進行討論。