二氧化硫 納食品添加物

2018-03-25

〔記者吳亮儀／台北報導〕「常被驗出違規、乾脆就地合法？」食品藥物管理署預計將常被驗出違規的「二氧化硫」納入食品添加物，未來可合法使用在醃漬蔬菜、蝦、貝類、金針等食物；醫師擔憂，吃進過多二氧化硫會刺激腸胃道、嚴重會誘發氣喘發作，食品專家也批評，此做法毫無意義，也容易誤導民眾，以為二氧化硫能直接添加在食物上。

醫師擔憂 食品專家砲轟誤導民眾

每逢節日各地衛生局做食品稽查時，經常查獲金針、蝦米等食物中二氧化硫超標，這是因業者添加過多亞硫酸鹽等添加物當漂白劑、防腐劑用途，最後在化學作用下轉變為二氧化硫；食物加入亞硫酸鹽會讓食品賣相更好、兼具防腐功效，但也常導致二氧化硫超標違規，衛生單位和醫師常會提醒，民眾在挑選金針、蝦米等乾貨時別選顏色太鮮豔的商品，以免吃進過多二氧化硫。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，二氧化硫是一種過敏原，加工食品若二氧化硫殘留濃度過高，除會刺激腸胃道引起腸胃道不適，嚴重的話甚至會誘發氣喘發作，導致呼吸困難。

食藥署副組長魏任廷說，二氧化硫本來不是食品添加物，但很多業者表達希望將它納入規範，以後能合法添加。他強調，納入後合法劑量仍和原來的檢驗標準值相同，例如金針的殘留量在4.0g/kg以下。這次預告還額外增加醃漬蔬菜（酸菜、榨菜）、發酵蔬菜（泡菜）也可添加亞硫酸鹽和二氧化硫，限量標準0.10g/kg以下。

魏任廷說，歐盟、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大等國都允許二氧化硫用於相應食品類別，世界衛生組織（ＷＨＯ）也將它視做防腐劑使用，台灣是接軌國際規範。

接軌國際？ 學者：國外拿來消毒

但台大食科所兼任副教授許庭禎指出，食物中殘留二氧化硫是因漂白物亞硫酸鹽作用後所產生，且二氧化硫是氣體，也無法直接用在食品加工上；國外即使是合法使用，也是拿來在食品製作過程中消毒，不會直接添加在食物中，食藥署將它劃為食品添加物根本沒有意義，也容易誤導民眾。

食藥署於二十一日預告二氧化硫做為食品添加物，有六十天預告期接受各界評論、蒐集意見。新預告中，二氧化硫可適用食品包括金針乾製品、杏乾、白葡萄乾、動物膠、脫水蔬菜、脫水水果、糖蜜及糖飴、食用樹薯澱粉、醃漬蔬菜、發酵蔬菜、糖漬果實類、蝦類、貝類、蒟蒻等。