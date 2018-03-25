因應貿易戰 學者︰政府應找產業談

2018-03-25

〔記者王孟倫、洪友芳／綜合報導〕針對美國對中國啟動三○一制裁，學者表示，川普總統高舉貿易保護主義大旗，開啟貿易大戰是無法避免，台灣對中國有大量出口，尤其是電子產業的中間財，勢必波及台灣經濟表現，政府應該主動與產業公會、廠商會談，提供必要協助。

元大寶華經濟研究院長梁國源表示，台灣對全球供應鏈的參與度很高，尤其是蘋果公司相關產品，美國雖然制裁對象是中國，但這是台灣最大出口市場，很多中間財出口到中國進行組裝，加上台廠有許多生產基地設在中國，這些都會受到波及。

梁國源直言，台灣經濟對出口貿易依賴很深，若美國貿易制裁的力道又深又廣，這對台灣經濟表現將直接帶來衝擊，「坦白說，台灣今年GDP要保二，恐怕面臨很大壓力」。

提供協助 渡過難關

梁國源強調，目前尚未看到美方公布詳細的課徵關稅產業名單，但政府要提早因應，因為不同產業有不同狀況，應該主動與受波及產業坐下來談，提供必要協助，以渡過難關。

台灣綜合研究院長吳再益表示，川普的保護主義十分鮮明，美方出手後，中國也會有所反擊，兩大經濟強國勢必都會受傷，台灣是自由貿易小國，當美中爆發貿易衝突，勢必受到波及；長遠來看，台灣必須尋找中美以外的替代出口市場。

中華經濟研究院長吳中書認為，中美貿易逆差大，短期難以改變，川普「不會只有這一槍」，後續可能還有動作；因此，台廠在進行海外布局時，不能只考量目前架構，應將供應鏈可能的國際貿易戰納入決策考量。

吳中書建議，政府應積極了解相關資訊，並提供廠商可能的因應方法，與產業界有更多協調溝通；這次川普採取措施，主要是為了保護高科技業智慧財產，台灣在高科技觸角廣且深，不少台廠在中國投資設廠製造，再輸出到歐美等地，將受到衝擊與影響。