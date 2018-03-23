2018-03-23

川普簽行政命令 對中課徵600億美元關稅

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十二日報導〕美中貿易大戰今天開打。美國總統川普今天簽署行政命令對中國課徵近六百億美元的進口關稅，並指示財政部調查中國以國家基金或國有企業在美進行不公平投資的行為。此外，美國貿易代表署也將針對中國的歧視性執照申請程序在世貿組織中提出訴訟。

白宮官員稍早告訴記者，美國評估對中國課徵的關稅近五百億美元。川普在白宮簽署儀式上則說可能達六百億美元。他曾要求中國領導人立刻減少一千億美元的對美貿易順差。

川普表示表示，佔美國便宜的時代結束了，今天他簽署的行政命令只是「眾多當中的第一個」，大家要記住「互惠」這個字，凡課美國關稅，美國也要回敬。

川普在貿易代表萊席爾、商務部長羅斯以及副總統潘斯見證下簽署了這項行政部令。

他說，美中貿易逆差達五百億，也有人說是三百多億，另外還有中國竊取智財權的問題，造成美國巨大損失。美國正和中國進行大規模的經貿談判，看看會有什麼結果。

川普說，很多國家因為不想付鋼鋁關稅而要求和美國談判貿易協定，美國剛開始與歐盟談判，歐盟一直有貿易障礙，對美封閉市場。與南韓的自貿協定一面倒，北美自貿協定也在重談。

白宮經濟委員會負責國內經濟事務的副主任艾森斯坦特（Everett Eissenstat）以及白宮國家貿易委員會主任納瓦洛（Peter Navarro）今天在簽署儀式前曾透過電話對媒體簡報。艾森斯坦特說，美國貿易代表署針對中國進行的特別301調查明確證實中國有不公平的貿易行為，在科技取得方面獨厚中國公司。川普今天將簽署行政部令指示貿易代表署與商務部採取行動。

艾森斯坦特說，調查報告顯示中國利用合資以及其它限制迫使美國公司將技科轉移給中國實體；其次，中國利用國內科技執照取得的限制讓美國公司處於不利地位；第三是中國以系統化方式利用國家資本收購美國公司，取得美國科技以創造中國在世界市場的優勢；最後，中國支持並進行網路竊秘活動以取得美國商業機密。這分調查報告有非常扎實可信的證據。

艾森斯坦特表示，因此，川普將指示貿易代表署考慮美國是否要提高中國進口貨品的關稅，並在行政命令簽署十五天內公佈貨品清單，很多產品涉及中國以不公平手段強迫美國公司科技移轉的損失。川普也指示貿易代表署針對中國歧視性的執照申請制度向世貿組織提出訴訟。同時，川普會指示財政部在六十天內針對中國在美的不公平收購行為採取行政措施。

納瓦洛則表示，美國國家安全戰略報告指出，中國是一個戰略競爭，對美國進行經濟侵略，改變了尼克森總統以來與中國經濟交往，希望讓中國更民主自由的政策。美中經濟對話從2003年開始未成功，川普政府決定採取行動。

貿易代表署將公佈的關稅清單將以中國科技產品為主，至於五百億的關稅金額，美國官員說，是以美國被強迫合資或科技移轉所受到的損失為主，還不包括中國的網路商業竊秘所造成的損失。