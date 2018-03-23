突破！在台就可入境美國

2018-03-23

〔記者陳宜加、駐美特派員曹郁芬／台北─美國連線報導〕台美外交再突破！華航將於三月廿五日開航美國加州安大略，但不單只是新航線開闢，也傳出華航與美方談判過程中，美方突破外交限制、也初步敲定飛美航線擬將啟用「境外通關（US Border Preclearance）」措施，希望未來在台灣即可進行美國海關查驗、等同直接入境美國；台灣可望成為亞太地區第一個設置境外通關的國家，除可提升台灣的亞太航空交通樞紐位置，也將是台灣旅行法之後，台美關係另一大步。

境外海關 亞太首例

台灣一○一年十一月正式加入美國免簽證計畫，去年十一月再正式納入「全球入境計畫（Global Entry）」，讓台灣旅客可在美國快速通關。如今又可望在國內啟用「美國境外預先通關」；美國目前在全球擁有十五處境外入境據點，台灣可望成為亞太第一個設置的國家。

華航董事長何煖軒透露，華航為拓展安大略航線與赴美旅客便利，意外無心插柳，與美方洽談開航時，因安大略是國內機場，沒有海關與境外檢查中心，華航提議「乾脆在台灣桃園機場設海關」，美方相關單位立即接受。

尤其美眾議院外交委員會主席Ed Royce與美國加州當地大力支持。何煖軒表示，由於Ed Royce協助，透過ＡＩＴ與我國內政部、交通部、行政院接洽；如果此事定案，不只安大略機場、也不只華航班機，未來所有國籍航空飛往美國任一城市航班，全都享有境外通關措施，大幅節省旅客通關時間。

據指出，未來桃機可望挪出部分空間做為境外通關區。何煖軒表示，相關細節及時間，應該都需待美方與我國外交部、交通部等討論決定。

經向美方查詢，Ed Royce目前預訂二十五日將會到台北訪問三天並與蔡總統會面；他將出席華航首航安大略的典禮，對於境外通關事項，則回覆目前在洽談中，但時間還未定。

去年我國前往美國總共五十七．四萬人次，未來都可望享有在國內直接通關的便利。航空界人士則分析，台美若能促成境外通關，凸顯雙方夥伴與信任關係，是外交突破，台灣也將成亞太樞紐，可爭取更多轉機旅客。