查管中閔赴中案 北檢檢察長督辦

2018-03-22

〔記者李欣芳、林曉雲、謝君臨／台北報導〕曾任國發會主委的台大校長當選人、台大財金系教授管中閔，被踢爆涉及自二○○五年起，在中國廈門大學等多所大學違法兼課，近日更有民眾剪報、蒐集相關資料向台北地檢署告發，檢舉管在二○一五年二月初卸任國發會主委之後、未經報備核准就到中國兼課，違反國家機密保護法有關涉密退離職政務人員管制三年赴中等規定。北檢已分「他」字案調查，並由檢察長邢泰釗親自督軍偵辦，查明管中閔有無觸及刑責。

涉密政務人員 管制3年

邢泰釗表示，已指派重大刑案專組負責調查，但為了避免承辦檢察官遭受外界壓力，才由他督軍指揮。邢也強調，培養一位學術人才非常不容易，此案涉及管中閔聲譽，定當謹慎以對、勿枉勿縱。

法務部高層表示，管中閔為依法受到管制的涉密退離職政務人員，若未經核准就逕赴中國兼課，將面臨二年刑責，目前先由北檢釐清事實，調查管中閔是否在未經報請核准情況下就赴中。至於管中閔擔任國發會主委期間，甚至行政院政務委員、經建會主委任內，有無未經報備核准就到中國兼課，相信北檢也會一併查明，法務部不會介入個案。

根據兩岸人民關係條例第九條第四項規定，基於國家安全考量，包括政務人員、直轄市長等人員，退離職三年內赴中需提出申請，但同條第六項規定，經過原服務機關許可，可依涉密程度調整管制年限。相關單位都表示將予了解。

觸機密保護法 刑責2年

國家機密保護法第二十六條第一項明定，國家機密核定人員，以及辦理國家機密事項業務人員，在退離職未滿三年之內要出境，應經其原服務機關或委託機關首長或其授權之人核准；該法第三十六條也明定，違反第二十六條第一項規定未經核准而擅自出境者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以下罰金。

知情官員也表示，公務員若違法兼職，可送監察院彈劾，過去監院就有彈劾違法兼職等案例，但管中閔若遭司法機關查出違法兼職，還違反涉密人員赴中的規定，則要面對更嚴厲的刑責，這部分待司法單位釐清。

教育部次長林騰蛟表示，管中閔的本職是台大教授，對於北檢分案調查是否涉違法部分，教育部尊重司法，台大也應儘速展開校內釐清。依教育部教育人員任用條例、公立學校專任教師兼職處理原則、兩岸人民關係條例等法規，均明文規定公立大專院校教師不得赴中國的學校兼職。

針對北檢立案調查一事，管中閔無回應，記者發簡訊連繫，亦不回應。