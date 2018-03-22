陳炳輝申請客座講座教授不成 管卻能大剌剌當兼職教授

授課13年 指導碩博士生、還當活廣告
〔記者黃以敬、林曉雲／台北報導〕台大教授管中閔遭爆長期在中國廈門大學等大學兼職授課，甚至部分時段疑與台灣出任公職或行政職期間重疊；二○一○年也曾接獲廈門大學聘書的台大電機系教授陳炳輝質疑，當時廈大只是想聘請他出任「客座講座教授Visiting Chair Professor」，向台大申請，就遭當時的教育部以違反兩岸人民關係條例為由打回票，管教授卻能自二○○五年就長期在廈大等中國大學授課，被廈大列為「兼職教授Adjunct Professor」，甚至可指導碩博士生，到底中研院、台大與教育部是如何放行？政府及相關單位都該徹查清楚。
陳炳輝指出，他一直與廈門學界有諸多學術合作及交流而獲得聘書，也了解中國方面對於類似廈大等這類重點大學的教授分級需經審查，例如他獲聘的客座講座教授，需要一年至少在中國做研究指導兩個月，中方提供一年約十萬人民幣（約台幣四十六萬）經費，但這仍無法指導碩博士生；通常必須是學校的兼職或專任老師，所以當時廈大並未請他列名指導碩博士生的授課老師。
中研院、台大及教部如何放行 須查明
但管中閔不僅被廈大王亞南經濟研究院列入兼職教授名單，還被公開列為「數量經濟學」及「金融學」的博士班授課老師，甚至被當作廣告協助廈大招生，顯見與廈大關係密切，應是經過中方審查同意，質疑「管爺」是如何通過中研院、台大及教育部等重重法規規範？
陳炳輝也指出，管中閔在二○○七年甚至被廈大推薦參選中國的「長江學者」，雖最後未入選，但長江學者通常是在中國及港澳高教教學或研究的大老學者，廈大如何推薦管參選？若當時管在中研院任職，也有很大疑問需釐清。
細究中國「長江學者成就獎」實施辦法，獎勵範圍確實是以在中國及港澳地區高校或中國科學院系統「任職」的華人學者為主。
有台大教授更舉證，廈門大學王亞南經濟研究院曾公布的我國兼職教授名單，陸續羅列台灣師資，除了管中閔，亦曾點名我國知名經濟學者如薛琦、林建甫、沈中華等人。