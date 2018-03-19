1套防污如不夠 賴揆︰深澳用2套

2018-03-19

不讓空污成為北部民眾最擔心的問題

〔記者陳心瑜／新北報導〕深澳火力發電廠環差過關，行政院長賴清德「乾淨的煤」的說法引發外界論戰，賴清德昨天視察同樣使用「超超臨界機組」發電的林口火力電廠時表示，眼見為憑，林口發電廠的排放已經很接近天然氣發電的排放標準，如果使用一套污染防制系統不夠，深澳就用兩套，不讓空污成為北部民眾最擔心的問題。

林口火力發電廠廠長朱記民也表示，先前已邀請深澳地區民眾參觀林口電廠，參觀的民眾都表達「不想要燃氣發電」，對於燃煤發電的污染控制也印象深刻。

賴清德強調，北部用電量佔全台發電量的四成，目前北部有六％的供電量由南部提供，若協和電廠和核一、核二陸續到二○二四年全部除役，北部用電將產生六％的缺口，政府要及早因應。

賴清德說，深澳電廠當地的地形環境無法興建天然氣貯存槽，最好的選擇剩下燃煤發電，政府會比照林口電廠使用最先進的發電設備及污染防制系統，並選購高效能、雜質最少的煤，不讓空污成為北部民眾最擔心的問題。

賴清德說，乾淨的煤、超超臨界機組加上污染防制系統，可降低空污源排放，排放標準已接近燃氣發電，超超臨界機組有別於傳統的燃煤發電，林口發電廠原本使用「超臨界」機組發電，溫度高達攝氏三百多度，最新的超超臨界機組，溫度更高達五百多度，在高溫、高壓的情況下，不但發電的效率高，污染的排放也會減少。

他指出，發電後排放物會經過最先進的污染防制系統，首先是選擇性觸媒還原系統（ＳＣＲ），可大幅降低氮氧化物；第二是經過粒狀物去除系統，讓PM2.5大幅降低；第三是排煙脫硫系統，降低硫化物。

他強調，僅使用一套污染防制系統的林口電廠排放量已接近燃氣發電，如果社會還有疑慮，可以使用兩套污染防制系統，讓民眾能夠安心。

賴揆強調，行政院已將「空污法」修正草案送到立法院，也提出「空氣污染防制行動方案」，環保署也訂定二○一九年空污紅害減半目標，政府有降低空污的決心跟作法。

環保署長李應元也當場背書說，「政府提著頭」努力解決空污問題；台電董事長楊偉甫表示，原希望深澳電廠使用天然氣，但腹地、安全距離都不足，林口電廠雖是燃煤，但看不到煙、煤和灰，證明是很好的機組。