中國對台措施 陸委會專案小組長期追蹤

2018-03-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕因應中國祭出對台卅一項措施，行政院副院長施俊吉昨在記者會宣布，陸委會將成立長期專案小組，對中國對台措施持續進行追蹤及研析，並定期向社會說明。

中國官員來台探訪

「超出想像的多」

施俊吉表示，兩岸的交流及合作，應立基於對等互惠原則，兩岸事務均應循雙方協商程序，方能確實保障兩岸人民權益，中國對台卅一項措施，涉及十六個部會參與，行政院會支持及匡列預算，達成追蹤中國對台措施及可能影響。

陸委會副主委林正義指出，此常設性的長期專案小組，由陸委會主委召集及主持，因中國對台卅一項措施是長期性的，政府對中國要「聽其言、觀其行」，須知道中國不是只有機會，赴中還有相當大風險。

「中國派人了解台灣內部對卅一項對台措施的反應！」林正義提及，除了國台辦外，省台辦、市台辦層級，來台灣的官員超出想像的多，各級台辦的主任、副主任來台都是一種「溝通」，也有官方駐點、學者來台。

林正義表示，長期專案小組要檢討很多中國對台政策，也要檢視哪些現狀未來有被改變的可能性，如對岸希望台商將研發中心或區域總部設在中國，這種措施改變自一九九○年開始的兩岸分工機制，這種一旦改變，便不可被逆轉的部分，都是研析重點。

台灣金融業有利項目

中方均未放寬

林正義指出，中國對台卅一項措施影響性大，剛開始會密集追蹤，希望中國要給台商有比較多的營利空間，真心來對待台商，讓台商資金能夠自由進出，也要有更多保障和保護。

行政院昨也認為，解析卅一項對台措施中，真正對台灣金融業有利項目並未開放，例如台灣保險業、證券期貨業者可在中國「全資全照」經營業務、我國銀行在中國的分行可吸收小額人民幣，這些符合台灣實際需求都沒有。

此外，對台商真正有利的項目，例如去除對台灣電商平台的遮蔽、承認台商在台所做的產品檢測，避免重複檢測、鬆綁台商資金匯出的管制等，中國均未放寬。