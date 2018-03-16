吳焜裕：超超臨界機組減污75％ 爭取綠能時間

2018-03-16

深澳電廠排放已接近燃氣

德國綠能佔3成 也無法零燃煤

〔記者黃佩君／台北報導〕深澳電廠環差通過引發各界爭論，民進黨不分區立委吳焜裕昨指出，深澳電廠燃煤新機組是污染非常低的超超臨界機組，較現行燃煤機組減少七十五％空污；站在環保立場，最理想情況當然是逐步走到無火力發電，但台灣再生能源起步較晚，就算是德國目前已佔三成，也不能完全減煤，燃煤的超超臨界機組可爭取綠能發展時間，未來透過再生能源結合儲能，就可解決空污問題。

減煤過渡期 淨煤技術證實有效

公衛學者出身的吳焜裕，曾任環境保護學會常務理事、看守台灣協會理事長及台灣環保聯盟副會長等。他強調，深澳電廠採用的超超臨界機組，已是排放相當低的淨煤技術，目前林口電廠也是使用超超臨界機組，他曾去現場控制室監看排放資料，的確相當低，證實非常有效。

他提出數據，現行燃煤電廠的排放約為硫氧化物六十ppm、氮氧化物七十ppm、粒狀物廿mg/立方公尺；而深澳機組的環評承諾值分別為十五、十五及八，分別降低七十五％、七十八．五％及六十％，已接近天然氣電廠的排放標準。

吳焜裕說，燃氣電廠也是會有排放，包括氮氧化物、細微粒等，若不透過環保方法控制，也會很高；若以環保理想狀態來看，不要有火力發電比較好，就算以天然氣取代，也僅是作為減煤的過渡。

他感嘆地說，過去政府沒有好好發展再生能源、起步太慢，加上擴散不良，即使有很好的污染控制系統、降低排放，仍會有空污問題。即使主流國家有逐步減煤共識，但仍需有過渡期，未來才能發展到以再生能源結合儲能來逐步取代火力發電；目前台灣以低排放燃煤取代高排放燃煤，已算是相當大的改善。

他分析，即使德國再生能源已達卅％，也無法做到零燃煤，台灣社會要給一些時間，讓再生能源發展起來；後年開始，台灣的離岸風力就會逐步完工，幾年後「效果就會出來」。

他強調，台灣空污情況正在改善中，但秋冬氣候條件致擴散不良，加上移動污染源，如車輛等無法大幅減量，才感覺改善速度不夠快；但政府已投入很大能量在做空污減量，他也推動將「最低排放量技術」納入空污法，取代現行的「最佳控制技術」標準，未來會促使更多排放源大力改善。

至於新北市府委託進行的深澳電廠排放模擬較台電多出三倍，吳焜裕指出，排放係數都是推估出來，因此根據不同假設做出的模擬，經常有很大差異，做出來可能都不是很準確，但卻會引起相當多爭論。他已要求環保署空保處進行實測排放係數，也要求台電拿出資料，確實評估對環境造成的影響。

深澳電廠爭議Q&A

Q︰2025年力拚非核家園，政府規劃發電量佔比為天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%；燃煤比例已下降，為何還要蓋深澳電廠？

A︰能源局發言人李君禮指出，能源政策原則希望使用乾淨能源，減碳、減煤沒有錯，但到2025年，燃煤比例仍有3成，不可能一下子就歸零；還要考量能源多元化，因我國能源98%從國外進口，若採單一能源，不利電力安全與穩定，電力系統絕對需要一定比例的天然氣與煤。

Q︰若沒有深澳電廠，北部電力供應會怎樣？

A︰台電表示，深澳兩部機分別預定於2025、2026年商轉，若無法提供電力，整體供電系統會少2%到3%的備轉容量率，且備用容量率會無法達到法定目標值15%；另核一與核二廠都位於北部，今年起陸續除役，但北部又是用電負載核心，尖峰用電佔全台4成，如果深澳卡關，全國區域電力供需恐失衡。

Q︰環保學者與台電報告為何數據差很大？

A︰台電發言人徐造華指出，台電要提環評，所採用的模擬模式是環保署同意且經過驗證；對於兩方數據不同，台電使用高斯擴散模式，學者使用GTx軌跡模式，無法說誰對誰錯，模式、參數、條件都不同，就像拿芭樂比蓮霧，是無法比較的。

Q︰燃煤超臨界（Supercritical, SC）發電機組和超超臨界（Ultra Supercritical, USC）機組差別在哪？

A︰根據台灣綜合研究院「最新發電技術」文件說明，SC係將傳統汽力機組的蒸汽壓與溫度提升至臨界點以上的發電技術；USC則將機組的主蒸汽壓力與溫度拉到更高，燃煤效率更為提升，污染更低。

比較深澳電廠2006年通過的環評版本，2部裝置容量80萬瓩機組之硫氧化物排放總量為每年4420公噸、氮氧化物3176公噸、粒狀污染物637公噸；現改採USC且降低裝置容量至60萬瓩後的排放總量分別為1438公噸、1034公噸、268公噸，明顯大為減少。

（製表整理︰記者林菁樺、劉力仁）